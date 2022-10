Larisa Udilă a fost înșelată de soțul ei! Amanta a contactat-o: "Mă bagi la pușcărie"

In articol:

Larisa Udilă a reușit să adune o comunitate generoasă de fani în mediul online, asta după ce a fost participantă în cadrul show-ului ”Bravo, ai stil” de la Kanal D, prin prisma căruia a adus de partea sa mulți admiratori.

Cum a aflat Larisa Udilă că este înșelată de soț?

De atunci, bruneta s-a bucurat de un succes răsunător în mediul online, iar comunitatea sa este formată, în cea mai mare parte, de mămici, asta de când a adus pe lume un băiețel, Milan.

Larisa Udilă a aruncat bomba și nu s-a mai uitat înapoi. La Detectorul de minciuni, emisiune moderată de Oana Radu și Octav, a recunoscut că soțul ei a înșelat-o. Când a povestit cum l-a prins, nimeni nu a crezut. Chiar amanta a contactat-o. Întrebată dacă ar ierta înșelatul, a urmat dezvăluirea.

"Nu aș ierta înșelatul, dar l-am prins. Nu am spus asta niciodată. Dacă o să povestesc asta, o să mă cert foarte tare cu soțul meu acasă. Stăteam liniștită în pat cu el, era un moment de iubire, eu pe telefonul meu, el pe al lui. Primesc un mesaj pe Instagram: Bună Larisa, îmi scrie soțul tău de pe un cont, iar când i-am scris pe contul lui, mi-a zis șterge mesajul că mă bagi la pușcărie. Eu am crezut că e cont fals cu numele lui. Stau și mă gândesc că poate nu e chiar așa. Am luat telefonul lui, am intrat pe Instagramul lui, pe care îl aveam și eu și ștersese mesajele cu tipa aia." , a declarat Larisa Udilă.

Citeste si: Divorţul momentului! Paula Seling a divorţat după 17 ani de căsnicie! Managerul artistei: „Da, este adevărat”- kfetele.ro

Citeste si: Mario Mutu a ajuns de urgență la spital la 5 dimineața și a început să înjure pacienții, Poliția fiind chemată de urgență- bzi.ro

Avem imediat și reacția lui Ogi, bineînțeles. Larsia și-a amintit amuzată de tot ce s-a întâmplat și cum a răspuns soțul ei, atunci când s-a văzut cu dovezile în față. De asemenea, bruneta a declarat că dacă ar înșela-o pe bune, ar deveni dușmanul lui.

"L-am întrebat de ce a șters mesajele. Mi-a spus pentru că sunt nebună și mă cert cu el. Eram fiartă, nu mai puteam. El nu știa să facă cont fals și i-am scris prietenului lui. Mi-a dat parola și contul și am intrat. Ce era acolo...Am vrut să plec. Mi-a zis că nu e chiar așa și a găsit el o explicație, care nu era plauzibilă absolut deloc. Atunci am trecut cumva peste, că mi s-a părut o copilărie și i-am dat ultima șansă. Nu ai de unde să știi dacă s-a întâmplat ceva mai departe de mesaje. Dacă Ogi m-ar înșela la modul real, nu ar mai avea viață fericită lângă mine, aș fi povara vieții lui, m-ar teroriza.", a mărturisit Larisa.

Cum s-a schimbat viața intimă după apariția copilului?

Orice copil schimbă un cuplu. Oana Radu a fost curioasă dacă în dormitorul Larisei Udilă și a soțului s-a schimbat ceva de când a venit pe lume Milan. Frumoasa brunetă a dat din casă și a spus cu ce probleme se confruntă pe acest plan.

"Sunt perioade în care sunt foarte aglomerată și prefer să stau cu Milan și poate că nu e atât de bine ca înainte. Sunt perioade și când este foarte bine. În ultima vreme, când am observat noi că suntem foarte aglomerați cu Milan, cu toate că eu judecam enorm femeile care dormeau cu copiii în pat. Ogi mai îmi spune să duc copilul la mama, să dormim și noi doi, dar nu există.", a povestit Larisa Udilă, la Detectorul de minciuni.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!