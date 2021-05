Larisa Udilă a slăbit pe perioada în care a fost infectată cu SARS-CoV-2! „Vreo 3 kilograme, dacă nu chiar 4”. Cum se simte fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”

In articol:

Larisa Udilă a trecut prin clipe de coșmar, după ce a fost confirmată pozitiv cu SARS-CoV-2. Panica a fost cu atât mai mare cu cot fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” este însărcinată în al doilea trimestru.

A fost o perioadă grea, nu s-a simțit tocmai bine și a trebuit să urmeze un tratament cu antibiotic și să facă injecții în burtă. Acum se simte mai bine și le-a promis fanilor că imediat după ce va trece Paștele le va povesti în detaliu întreaga experiență pe care a trăit-o când a fost infectată cu coronavirus. Totuși, în urmă cu doar câteva momente, Larisa le-a povestit internauților că mereu în Pperioada Paștelui are loc un ceas rău în familia sau în cercul ei de prieteni.

Larisa Udilă, urmărită de ghinioane în perioada Paștelui

Frumoasa brunetă spune că de câțiva ani, în această perioadă, a sărbătorii Paștelui, are câte o cumpănă, fie ea, fie cineva din familie sau din cercul de prieteni. Anul acesta chiar ea și tatăl copilului ei au fost cei care au trecut printr-o perioadă de încercări. Larisa Udilă, însărcinată cu primul ei copil și aflată deja în al doilea trimestru de sarcină a fost diagnosticată cu COVID-19.

Din fericire, a reușit să treacă cu bine și peste această greutate, iar acum ea și băiețelul pe care îl poartă în pântece se simt bine și sunt în afara oricărui pericol. Mai mult, aceasta spune că nu a avut simtome grave sau îngrijorătoare de boală, ci mai mult s-a temut pentru alte persoane decât pentru ea.

„Am simțit să fac acum acest Story, să vă povestesc că de câțiva ani, în perioada Paștelui, de cinci ani, nu a existat perioada Paștelui în care să nu existe o cumpănă prin care să trecem eu, familia mea sau prietenii noștri apropiați. Mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să trecem și peste asta cu bine. Pentru cei care se întreabă, o să povestesc despre perioada de COVID după Paște.

Eu am fost ok, chiar dacă a trebuit să iau antibiotic și a trebuit să fac injecții în burtă și am tușit, grijile mele au fost din alt punct de vedere și pentru altcineva, în niciun caz pentru mine”, a dezvăluit Larisa Udilă la InstaStory.

Totuși, nu a fost o perioadă ușoară, iar stresul și grijile care au apărut după ce a aflat că este infectată cu virusul chinezesc și-au pus puțin amprenta asupra ei. Frumoasa brunetă spune că a pierdut circa 4 kilograme.

„Pentru cele care erau răutăcioase cu mine că m-am îngrășat, să știți că am slăbit și îmi displace teribil că am slăbit. Ogi e foarte supărat. Am slăbit vreo 3 kilograme, dacă nu chiar 4”, a mai adăugat fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”.

Larisa Udilă, planuri de Paște date peste cap de îmbolnăvirea cu coronavirus

Nu este niciun secret faptul că bruneta este o mare împătimită a vacanțelor. Ea și tatăl copilului ei ar fi trebuit să petreacă un Paște de poveste pe meleagurile pitorești, în Maramureș, însă totul a fost dat peste cap după ce sau îmbolnăvit, iar acum vor petrece această sărbătoare în noul lor apartament din Capitală. Astfel, aceștia sunt determinați să petreacă Învierea Domnului în această destinație la anul, alături de fiul lor.

„Plătisem ditamai avansul ca să plecăm în Maramureș. Eram fericiți rău, dar s-a dus Maramureșul, nu mai plecăm. Mergem la anul, avem toată viața înainte”, a conchis Larisa Udilă.