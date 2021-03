Larisa Udilă, sarcină cu complicații. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, dezvăluiri despre problemele cu care s-a confruntat

In articol:

Larisa Udilă este una dintre cele mai frumoase vedete din România. Tânăra s-a făcut remarcată odată cu participarea la emisiunea celebră ”Bravo, ai stil”, iar de atunci viața ei a luat o întorsătură neașteptată.

Citeste si: Larisa Udilă este însărcinată! Prima imagine cu burtica de gravidă: "Simt frică, simt bucurie..."

De ani buni, fotomodelul trăiește o poveste de dragoste cu Alexandru Ogică, iar de curând au dat vestea cea mare. Larisa urmează să devină mămică pentru prima dată!

" Simt frică, simt bucurie, simt dragoste, simt nerăbdare, curiozitate, parcă toate în același timp. Însă, nimic din toate astea nu mă sperie, pentru că împart toate aceste sentimente cu el. Acum 7 ani am început cea mai frumoasă poveste de dragoste, chiar dacă mi se părea suficient să ne avem unul pe altul, Dumnezeu a decis că nu este suficient și ne-a trimis cea mai mare binecuvântare de pe acest pământ. Îți mulțumesc că m-ai ales să îți fiu mamă! În acest moment, de un lucru sunt sigură, mămica și tăticul tău te vor iubi cel mai mult și îți vor oferi totul!", a spus Larisa Udilă pe contul său de Instagram.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Larisa Udilă și iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

Larisa Udilă, sarcină cu complicații

Larisa Udilă a întâmpinat și câteva probleme pe timpul sarcinii. Vedeta a suferit enorm și a plâns foarte mult atunci când doctorul i-a dat o veste tristă, care a speriat-o îngrozitor. Fosta concurentă a competiției de stil de la Kanal D a făcut câteva dezvăluiri neașteptate în cadrul emisiunii Teo Show. Larisa a povestit cu lux de amănunte cum a trecut printr-un episod greu pe parcursul sarcinii.

Citeste si: Larisa Udilă, dezvăluiri despre sexul bebelușului: ”De 10 ori l-am văzut, de 12 ori am plâns”

” Pe mine una m-a marcat foarte tare, nu credeam că mi se întâmplă mie. Există un lichid în ceafă, foarte important pentru bebeluși atunci când faci morfologia. Mi-a spus (medicul) că există un risc foarte mare de sindrom down. Medicul mi-a spus că nu vrea să mă mintă și că trebuie să-mi fac analizele mai departe. Am ieșit din cabinet, eram singură, mergeam pe hol spre Ogi al meu și am bufnit într-un plâns și am crezut că mi s-a sfârșit toată lumea. A fost foarte rău. Am făcut toate analizele necesare”, a mărturisit Larisa, în cadrul emisiunii Teo Show.

În prezent, Larisa Udilă se simte foarte bine, iar rezultatele analizele au fost așa cum au sperat. Larisa și Alexandru așteaptă momentul cel mare cu sufletul la gură.