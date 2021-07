Larisa Udilă, sarcină cu probleme! Prin ce peripeții a trecut fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”, după ce a rămas gravidă: „Am avut de toate”

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram] 11:53, iul 17, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” visa să devină mămică și să-și întemeieze o familie încă de când era un copil. Lucrurile s-au așezat în favoarea ei și la o vărstă foarte fragedă testul de sarcină i-a indicat două liniuțe.

Ea și actualul ei soț au o relție solidă și bazată pe sentimente sincere și puternice, iar ambii și-au dorit același lucru: o familie frumoasă. după multe încercări eșuate, bruneta a rămas în cele din urmă însărcinată, iar vestea a copleșit-o, atât e ea, cât și pe apropiații ei.

Se aștepta să fie una dintre cele mai frumoase momente din viața ei, o perioada pe care să o țină minte toată viața și o va face, doar că printre amintirile frumoase și-au găsit locul și dificultățile prin care a trecut. Pentru Larisa Udilă sarcina nu a fost deloc ușoară, ci presărată cu multe obstacole.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Larisa Udilă, despre problemele întâmpinate în sarcină

Primul trimestru de sarcină nu a fost deloc ușor pentru brunetă, ci a avut toate stările de rău posibile, dar de departe, cea mai grea experiență prin care a trecut a fost cea după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Până la acel moment, Larisa Udilă nu lua în serios problema COVID-19, însă a simți pe pielea ei ce însemnă să fii infectat cu coronavirus. Avea 5 luni de sarcină când acest lucru s-a întâmplat, iar printre simptomele resimțite s-au numărat o tuse foarte puternică, care a speriat-o atât de tare încât credea că îi va afecta sarcina.

„Am și vomitat, am avut și Covid, am avut și diagnostice false, am avut de toate.(...) Am avut Covid în luna a 5-a. A fost cel mai mare coșmar. Nu m-am așteptat. Și părinții mei au contractat Covid și soțul meu. Alex a făcut febră, eu nu am făcut febră, dar am tușit într-un hal, simțeam că-mi iese copilul din burtă. Am luat antibiotice”, a povestit Larisa Udilă, la un post de televiziune.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

„Măcar un lucru bun s-a întâmplat din toată treaba asta”

Larisa Udilă a ales să nu vadă doar părțile negative, ci și pe cele pozitive. Spre exemplu, faptul că s-a îmbolnăvit de COVID-19 în sarcină i-a oferit fiului ei anticporpi în fața infecției. De asemenea, vedeta a mai mărturisit că și kilogramele în plus pe care le-a pus îi dau mari bătăi de cap, mai exact Larisa Udilă a luat 23 de kilograme în sarcină.

„De obicei, covid-ul nu afectează sarcină, ba chiar oferă anticorpi copilului. Măcar un lucru bun s-a întâmplat din toată treaba asta”, a mai spus vedeta.