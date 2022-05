Larisa Udilă, sfătuitoarea tuturor mămicilor! De când e mamă, fanele o asaltează cu întrebările: "Mi se pare corect și fairplay să le spun fetelor sincer" | EXCLUSIV

In articol:

Larisa Udilă a reușit să adune o comunitate generoasă de fani în mediul online, asta după ce a fost participantă în cadrul show-ului ”Bravo, ai stil” de la Kanal D, prin prisma căruia a adus de partea sa mulți admiratori.

Larisa Udilă, sprijin pentru mămici

De atunci, bruneta s-a bucurat de un succes răsunător în mediul online, iar comunitatea sa este formată, în cea mai mare parte, de mămici, asta de când a adus pe lume un băiețel, Milan.

Larisa Udilă radiază de când a devenit mamă. Își iubește fiul enorm și încearcă mereu să îi ofere tot confortul și siguranța de care are nevoie. Pentru că este foarte îndrăgită în mediul online, vedeta a decis să organizeze sesiuni de întrebări și răspunsuri, unde să le ajute cu sfaturi pe mămicile curioase. Se pare că are succes, primind multe mesaje și confesiuni.

"În mare parte pe TikTok mi-am creat un content, special pentru tinerele mămici fără experiență. Eu am fost o mămică fără experiență, nici acum nu am foarte mare experiență, însă vorbesc strict din ceea ce am trăit eu și mi se pare corect și fairplay să le spun fetelor sincer, pentru că mi-am creat o comunitate de 440k de oameni, mare parte femei și ele au nevoie de părerea mea sinceră. Mi s-ar părea nedrept să țin pentru mine momentele grele sau frumoase prin care am trecut și mi s-a părut o idee foarte bună să împărtășesc cu ele totul. Din păcate, îmi e foarte greu să răspund la mesajele din privat, încerc să strâng mai multe mesaje de același tip, iar eu să răspund pe story sau să fac un material pe TikTok, care să elimine orice dubiu în privința acelei întrebări." , a declarat Larisa Udilă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cu ce probleme a rămas Larisa Udilă după naștere?

În urmă cu ceva timp, Larisa Udilă afirma că sarcina și-a pus o amprentă mare asupra ei. A început să îi cadă părul din cap și să aibă mai multe probleme, mai ales după ce i-a dat naștere micuțului Milan. Larisa ne-a dezvăluit ce se mai întâmplă acum cu ea.

"Mai am mici probleme, nu mai sunt aceeași dinainte de sarcină. O sarcină te schimbă, dar bucuria pe care ți-o aduce copilul atunci când conștientizezi, pentru că la început nu prea conștientizezi că a venit un copil, o faci abia după și bucuria pe care ți-o aduce acaparează orice tristețe, orice transformare a corpului. Să fim serioși, e foarte rară care după naștere identică ca înainte.", a mărturisit Larisa Udilă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.