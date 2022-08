Larisa Udilă și-a botezat fiul. Nașii micuțului Milan sunt Nicole Cherry și soțul ei: „Aș muri pentru tine oricând”

In articol:

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” și-a creștinat băiețelul. Larisa Udilă a avut grijă ca fiecare detaliu să fie perfect la locul lui.

Nașii lui Milan, băiețelul Larisei și partenerului ei, Alexandru Ogică, au fost Nicole Cherry și soțul ei. Însă botezul micuțului nu a fost singura semnificație a zilei.

Citeste si: Larisa Udilă nu mai suportă răutățile! Vedeta a răbufnit: „Nu acceptați că eu chiar sunt un om corect”

Citeste si: Cum arată Cristina Pucean fără machiaj. Vedeta s-a demachiat în fața fanilor- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Imagini de la botezul fiului Larisei Udilă

Larisa a ales să își creștineze fiul în momentul în care acesta a împlinit un an. Ziua a început la biserică, unde au fost prezenți în fiecare moment Nicole Cherry și Florin Popa, soțul ei, care sunt foarte apropiați de Larisa Udilă.

După ce micuțul Milan a fost botezat, tot alaiul a plecat la petrecere, care a fost organizată la un restaurant de lux din Capitală.

În imaginile pe care Larisa Udilă le-a postat pe contul său de Instagram se vede că a fost o petrecere de pomină. Pe lângă Nicole Cherry, care a jucat un rol foarte important la botez, au mai fost invitate la petrecere foarte multe nume cunoscute din showbiz-ul românesc. Printre acestea se numără Sensy și fostele sale colege de la „Bravo, ai stil!”, precum Marisa Paloma, una dintre cele mai dragi prietene ale Larisei.

Citeste si: Noi detalii despre nunta Larisei Udilă. Vedeta a dezvăluit data în care va avea loc marele eveniment

Cu ocazia aniversării fiului ei, fosta concurentă a postat un mesaj emoționant pe Instagram.

„Cine spunea că un copil îți aduce lumină în viață, mare dreptate avea. Auzeam des cum copiii schimbă viața oamenilor, până acum nu am trăit-o pe pielea mea nu am crezut. In momentul in care tu, iubirea mea infinita, ai apărut, totul s-a schimbat. Prioritățile, responsabilitățile, sentimentele si grijile se rezuma la tine.Scriu degeaba acest text pentru ca oricât m-as strădui sa explic ce simt, este imposibil sa încapă ceva atât de puternic în niște cuvinte banale. As muri pentru tine oricând si vreau sa îți mulțumesc ca ne-ai arătat ce înseamnă fericirea. Un simplu zâmbet de-al tău îmi vindeca orice rana. La multi ani, Milan! Mama ta își dorește sa fii sănătos si sa te ocrotească bunul Dumnezeu, asta te va ajuta sa faci fata oricărei situații din viață ta. Te iubesc!”, a scris Larisa Udilă.