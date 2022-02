Larisa Udilă și soțul ei au trecut prin clipe infernale din cauza infecției cu COVID! Vedeta nu s-a gândit că s-a îmbolnăvit din nou: ”Am mai avut anul trecut”

In articol:

Larisa Udilă și Alexandru Ogică, soțul ei, au avut parte de clipe foarte grele din cauza coronavirusului. Cei doi s-au infectat, din nou, cu COVID-19, după ce anul trecut au fost pentru prima oară depistați pozitiv cu SARS-COV-2. Larisa a mărturisit că nu se mai gândea că va lua iar virusul, pentru că l-a avut anul trecut.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a stat izolată cu soțul ei, iar pe cel mic, pe Milan, l-au dus la bunici, unde este în siguranță și departe de virus.

Citeste si: Larisa Udilă s-a infectat cu coronavirus pentru a doua oară! „Eu și Ogi suntem pozitivi” Ce s-a întâmplat cu bebelușul celor doi

Vedeta a făcut dezvăluiri despre momentele foarte grele prin care a trecut din cauza coronavirusului. ”A debutat prin niste dureri de cap de imi cădea capul pe jos. Nici algocalmin nu imi facea fata si eu am luat de 3 ori in viata mea acest medicament (in cele mai negre situatii). Nu m-am gandit ca am covid pentru ca am mai avut anul trecut. Apoi au inceput durerile musculare si de oase. Eram leguma... Ca si cum nu ar fi fost de ajuns din senin au inceput frisoanele si febra (ardeam ca un calorifer). Primele 2 zile m-am simtit foarte rau dar nicidecum ca la o raceala. Eram terminata! Ma simteam ametita rau, ma durea tot corpul si nu aveam chef de nimic. Nu am tusit! Nu am avut dureri in gat! Mi s-a infundat putin nasul de ieri, in rest nici urma de simptom de raceala”, a dezvăluit Larisa Udilă, pe contul ei de Instagram.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

Citeste si: Larisa Udilă și soțul ei, implicați într-un accident rutier în Turcia. Vedeta a făcut primele declarații: ”Îi mulțumim lui Dumnezeu”

Larisa Udila [Sursa foto: Instagram]

Larisa Udila [Sursa foto: Instagram]

Ce s-a întâmplat cu bebelușul lor

Larisa și Alexandru l-au dus pe cel mic la părinții vedetei. Vedeta spune că parcă a simțit dinainte că ceva nu este în regulă.

a scris Larisa Udilă pe rețelele de socializare.

Larisa Udila, Alexandru Ogică si Milan [Sursa foto: Instagram]

Distribuie pe: