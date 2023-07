Laura Cosoi a vorbit deschis despre a patra sarcină! Își dorește sau nu artista să mai aibă un copil. A discutat deja cu soțul ei despre asta

In articol:

Laura Cosoi se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din țara noastră. Și-a făcut debutul atât în lumea cinematografică, cât și pe scena teatrului, în urmă cu mai bine de două decenii, iar de atunci și până acum a reușit să-și clădească o carieră de succes.

De-a lungul timpului a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, fiind întotdeauna apreciată pentru talentul său actoricesc, dar și pentru perseverența de care a dat dovadă pe parcursul timpului.

Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Cosmin Curticăpean, iar de curând au sărbătorit 11 ani de când sunt împreună. Și-au clădit o familie minunată, iar din rodul iubirii lor s-au născut și cele trei fiice, Rita, Vera și Lara.

Laura Cosoi, mărturisiri despre o eventuală sarcină

Laura Cosoi se poate declara, fără doar și poate, o femeie împlinită. Asta pentru că se bucură de o carieră înfloritoare de foarte mulți ani, dar și de o familie minunată. Este soție și mamă pentru trei fiice, însă nu exclude și posibilitatea ca în viața lor să mai apară încă un bebeluș. Artista a mărturisit că soțul său își dorește foarte mult încă un copil, însă deocamdată lasă totul să vină de la sine și speră ca atunci când va veni momentul să fie un copil sănătos.

„Eu cred că da (n.red.: vor mai veni și alți copii), dar nu pot să fiu convinsă. Acum nu pot să spun decât că Dumnezeu știe cum le va aranja. Sănătoși să fie. Cosmin își dorește foarte mult”, a mărturisit Laura Cosoi pentru unica.ro.

Ce spune Laura Cosoi despre depresia postnatală?

Deși este mamă a trei copii, vedeta se consideră o persoana norocoasă, întrucât nu a suferit niciodată de depresie postnatală. Cu toate acestea, a mărturisit că după prima sarcină, a experimentat stări de anxietate, asta pentru

că, spune ea, a petrecut foarte mult timp în casă.

Mai mult decât atât, Laura Cosoi este de părere că un concediu postnatal de doi ani este o perioadă foarte lungă, mai ales că mamele nu au parte de multă socializare și discută doar despre copii. Artista le-a îndemnat pe femei să nu se neglijeze, întrucât mamele au nevoie de mai multe lucruri și activități pentru a se simți împlinite.

„Nu, n-am suferit. Aș fi putut să ajung la anxietate după nașterea Ritei, când am stat mai mult acasă decât am făcut-o după celelalte două sarcini. E doar părerea mea. Eu cred că acest concediu de doi ani este un pericol. Lipsește profund socializarea care să nu fie neapărat în parc cu alte mămici în care să discuți numai despre copii. Ca femei, avem nevoie și de alte lucruri pe care să le facem. Ok, nu poți să-ți dai copilul la creșă, dar cred că după un an ar trebui să te iei în considerare mai mult.”