Laura Cosoi critică sistemul sanitar din România, după ce și-a pierdut tatăl din cauza COVID-19

In articol:

Laura Cosoi are parte de clipe grele după moartea tatălui ei. Vedeta încă suferă după ce și-a pierdut părintele din cauza coronavirusului. Soția lui Cosmin Curticăpean a mărturisit că tatăl ei, Marius Cosoi, și-a prevestit moartea încă la începutul pandemiei de coronavirus, mai exact anul trecut în luna martie.

Citeste si: De ce nu vrea Smiley să se căsătorească. Motivul a contribuit la despărțirea dintre el și Laura Cosoi

La acel moment, însărcinată fiind, actrița s-a supărat foarte tare pe el când a auzit la ce s-a gândit părintele ei. „ De când am auzit de Covidul ăsta, tata mi-a spus: „eu o să mor de Covid!” Avea și diabet el. Eu m-am enervat, fiind și însărcinată, i-am închis telefonul. I-am zis: „cum poți sa vorbești așa când eu sunt însărcinată? Nu te gândești și la mine?”.

Plângeam întruna după ce închideam telefonul cu el, mă găsea Cosmin plângând. Mi se parea că este inconștient, indisciplinat. Stătea la curte și se tot întâlnea cu vecinii”, a dezvăluit Laura Cosoi în cadrul unui podcast.

Citeste si: El este poliţistul argeşean care l-a trântit la pământ pe bătrânul care a murit sufocat. Trecutul său este unul controversat- bzi.ro

Citeste si: Fosta iubită a lui Smiley s-a măritat, e mămică, dar nu are parte de o viață liniștită! Laura Cosoi și soțul ei, conflict uriaș cu vecinii! EXCLUSIV

La acea vreme, vedeta a povestit cum deja era interesată de vaccin pentru tatăl ei. Șocul mare a fost când a primit vestea că Marius Cosoi a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

„Î, a mai spus vedeta.

Laura Cosoi [Sursa foto: Instagram]

Laura Cosoi, acuzații la adresa sistemului sanitar

Printre mărturisirile pe care le-a făcut, Laura Cosoi a făcut acuzații la adresa sistemului sanitar din România. „La început a zis că-l doare capul, că l-a prins răceala, era luni. Miercuri i-au dispărut gustul și mirosul, joi a făcut test și a ieșit pozitiv. Părea asimptomatic, părea că putea să ducă boala pe picioare. A început să și tușească, avea saturația 93-92. Luni seara l-am internat în spital. Marți l-au dus să facă raze la plămâni și l-au pus să urce vreo câteva etaje, că nu era lift. M-a sunat de la spital să-mi spună că el nu poate să respire și că nu vine nimeni la el”, a spus artista.

Actrița a dezvăluit că i s-a spus să caute un pat ATI, însă a găsit doar un pat pe secție la Matei Balș. Din nefericire, Marius Cosoi a fost răpus de coronavirus.

„ Nu se putea da jos din pat, că avea masca și a făcut o decompensare foarte urâtă. I-a scăzut saturația la 75 și a făcut atac de panică. Am sunat la medici și mi-au zis ca așa e protocolul, nu intrau decât de două ori pe zi la el! Tata suna și îmi spunea: „ajută-mă că mor, nu pot să respir!” Atunci m-a sunat doctora și mi-a zis să caut un pat la ATI în țară, pentru că ei nu mai aveau. Nu am găsit pat la ATI, am găsit un pat pe secție la Matei Balș. Aici a stat o săptămână și nu i-au mai dat voie să vorbească la telefon. Era pe două surse de oxigen. El ducea o luptă să trăiască. Într-un final a suferit un stop cardio respirator. S-a întâmplat foarte repede. Mă gândesc că e bine că nu a suferit, totuși”, a conchis Laura Cosoi.