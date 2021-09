Laura Cosoi, declarații emoționante despre viața de familie și despre cel de-al treilea copil: "Noi simțim că..."

In articol:

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin, sunt împreună de mulți ani și și-au întemeiat o familie frumoasă, alături de cele două fiice ale lor. Actrița și soțul ei se susțin mereu unul pe celălalt și se ocupă în mod egal de educația micuțelor, motiv pentru care vedeta își laudă partenerul ori de câte ori are ocazia.

Chiar dacă uneori fac față cu greu situației și încearcă să aloce timp egal fetițelor, cei doi spun că își mai doresc cel puțin un copil, care să le aducă bucurie în casă.

Laura Cosoi, despre cum se descurcă Cosmin în rolul de tată

Laura Cosoi este foarte mândră de soțul ei, căci bărbatul o sprijină în tot ceea ce înseamnă treburile casnice, dar mai ales în activitățile cu copiii, de care se ocupă mereu cu drag. Actrița a dezvăluit că tatăl fetițelor ei este foarte implicat în educația Verei și a Ritei, cu care se joacă și cărora le face toate poftele.

Laura Cosoi și familia ei[Sursa foto: Instagram]

Mai mult, Laura a ținut să menționeze că nu îl consideră pe Cosmin o bonă, ci dimpotrivă, acesta doar își asumă responsbilitatea de părinte, exact ca și ea: "Soțul care stă acasă cu copiii nu este bonă, este tată. Bona e altceva. El e tată. Și-a dorit copiii, îi iubește. Cosmin e un tată foarte implicat dintotdeauna. Dimineața să vezi ce maraton e la noi în casă. Avem două băi, dar nu ne ajung. Rita are 3 ani și merge la grădiniță de două săptămâni, iar Vera are 1 an și merge la creșă. Plec în turneu câte două zile sau trei pe săptămână și doar în anumite zile dorm peste noapte acolo.", a povestit Laura Cosoi, în cadrul unei emisiuni tv.

Laura Cosoi, alături de soțul ei și fetițele lor[Sursa foto: Instagram]

Cât despre visul ei și a soțului de a-și mări din nou familia, actrița a dezvăluit că, într-adevăr, își doresc foarte mult să devină din nou părinți și să le ofere fetițelor un frățior sau o surioară: "La un moment dat, îi ziceam lui Cosmin: «Măi, dar noi ne mai dorim un copil în tot haosul ăsta?». Noi simțim că ar mai intra un pui mic, știi? Pentru că au plecat fetele, la grădiniță, la creșă… E casa goală.", a adăugat vedeta.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin[Sursa foto: Instagram]

Cum s-au îndrăgostit Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin?

Laura și Cosmin au o poveste impresionantă de dragoste. Chiar dacă cei doi se cunoșteau din 2003, când erau prieteni foarte buni, actrița și soțul ei au început o relație abia în 2012, deoarece vedeta nu l-a văzut până atunci pe bărbat mai mult decât un prieten care voia să se bucure de viață, fără să fie pregătit pentru a-și întemeia o familie.

Totuși, un răspuns al lui Cosmin, la o urare pe care partenera lui i-a făcut-o la ceas aniversar, a pus-o pe gânduri pe Laura, că ceva mai mult s-ar putea înfiripa între ei: "Când a împlinit 35 de ani, iar eu aveam 29, l-am sunat să îi spun «La mulți ani!» și i-am zis că e veșnicul adolescent, nu se gândește la familie, la copii, și el mi-a dat un răspuns care m-a pus pe gânduri: «Dar tu nu te simți deloc responsabilă de statutul ăsta al meu?». Am rămas șocată, chiar mi s-a părut impertinent. Am zâmbit, m-am făcut că plouă și așa a rămas", a mai spus Laura Cosoi.