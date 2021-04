Laura Cosoi, dezvăluiri cutremurătoare! Ce i-a spus tatăl ei înainte să se stingă din viață: „Eu o să mor de Covid!”

In articol:

Laura Cosoi a trecut prrintr-un moment extrem de dificil în luna noiembrie a anului trecut. Tatăl vedetei s-a stins din viață după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Marius Cosoi avea 70 de ani și suferea de diabet, iar infectarea cu noul coronavirus i-a fost fatală. În cadrul unui unui podcast, vedeta a vorbit despre un moment pe care nu îl va uita prea curând.

În ultimele sale zile de viață, tatăl Laurei Cosoi i-a spus că simte că va muri din cauza acestui virus.

„De când am auzit de Covidul ăsta, tata mi-a spus: «eu o să mor de Covid !» Avea și diabet el. Eu m-am enervat, fiind și însărcinată, i-am închis telefonul. I-am zis: cum poți sa vorbești așa când eu sunt însărcinată? Nu te gândești și la mine? Plângeam întruna după ce închideam telefonul cu el, mă găsea Cosmin plângând. Mi se parea că este inconștient, indisciplinat.

Stătea la curte și se tot întâlnea cu vecinii. Începusem să mă interesez deja de vaccin pentru el. Nu dădeam de medic de familie, era foarte complicat, el fiind în Iași. Apoi m-a sunat să-mi spună că are Covid, am avut un șoc. El, cu o săptămână înainte, fusese în spital internat pentru că diabeticii au un consult la un an, foarte complex. M-a sunat că analizele nu erau bune, diabetul își făcea de cap“, a dezvăluit Laura Cosoi.

Tatăl laurie Cosoi a murit în luna noiembrie a anului trecut, după ce s-a infectat cu noul coronavirus [Sursa foto: Facebook]

Laura Cosoi acuză cadrele medicale pentru moartea tatălui său

Laura Cosoi a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre moartea tatălui ei.

După ce tatăl vedetei s-a internat la spital, ea a mărturisit că medicii nu ar fi făcut tot ce le stă în putință să îl salveze. Laura Cosoi a făcut acuzații la adresa cadrelor medicale, după ce tatăl ei a acuzat că a trecut prin momente foarte dificile în ultimele sale zile în viață.

„M-a sunat de la spital să-mi spună că el nu poate să respire și că nu vine nimeni la el. Nu se putea da jos din pat, că avea masca și a făcut o decompensare foarte urâtă. I-a scăzut saturația la 75 și a făcut atac de panică. Am sunat la medici și mi-au zis ca așa e protocolul, nu intrau decât de două ori pe zi la el! Tata suna și îmi spunea: ”ajută-mă că mor, nu pot să respir!” Atunci m-a sunat doctora și mi-a zis să caut un pat la ATI în țară, pentru că ei nu mai aveau.

Nu am găsit pat la ATI, am găsit un pat pe secție la Matei Balș. Aici a stat o săptămână și nu i-au mai dat voie să vorbească la telefon. Era pe două surse de oxigen. El ducea o luptă să trăiască. Într-un final a suferit un stop cardio respirator. S-a întâmplat foarte repede. Mă gândesc că e bine că nu a suferit, totuși”, a adăugat Laura Cosoi.