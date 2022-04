Laura Cosoi se întoarce în televiziune! Viitoarea mămică are planuri mari pentru cariera sa: "În momentul acesta, am o ofertă"

In articol:

Laura Cosoi a vorbit pentru prima oară despre revenirea în televiziune, după o pauză de mai mulți ani. Actrița a declarat că se simte pregătită să se întoarcă pe micile ecrane, însă cel mai probabil acest lucru se va întâmpla după ce va aduce pe lume cel de-al treilea copil.

Laura Cosoi își dorește să revină la TV

Viața Laurei Cosoi s-a schimbat destul de mult de când a devenit mamă. Responsabilitățile de părinte au făcut-o pe actriță să ia decizia de a se retrage o perioadă de pe micile ecrane. Acum însă, vedeta a dezvăluit că este mai pregătită ca oricând să apară din nou în fața telespectorilor.

Laura Cosoi [Sursa foto: Instagram]

Laura a recunoscut că are deja o ofertă pe care a acceptat-o, dar care s-a amânat, între timp, pentru la toamnă: "În momentul acesta, am o ofertă. Trebuia să se întâmple primăvara asta, dar s-a amânat pentru la toamnă. Până acum nu s-a nimerit nicio emisiune care să mi se potrivească. Nu am fost niciodată un om avid după celebritate. Tocmai de aceasta am avut o pauză destul de mare. Dar mi-aș dori să mă întorc în tv.", a declarat Laura Cosoi, pentru impact.ro.

Laura Cosoi și fiicele ei [Sursa foto: Instagram]

Laura Cosoi urmează să nască în luna iunie

Laura Cosoi și soțul ei vor deveni din nou părinți, în luna iunie a acestui an. Frumoasa actriță este însărcinată cu cea de-a treia fetiță. Vedeta nu a dezvăluit ce nume va purta micuța, însă a povestit că i-a pregătit deja pătuțul și hăinuțele: "Avem pătuțul, și alte lucruri de la Vera. La Rita, la primul copil am fost supersitițioasă, pentru că nu știi cum va decurge sarcina.

Apoi deja la al doilea, la al treilea copil, lucrurile sunt clare. Am deja pregătit cam totul, am comandat și haine noi pentru cea mică. Doar numele prefer să-l ținem secret până la naștere.", a mai spus Laura Cosoi, pentru sursa amintită.