Laura Giurcanu a împlinit 26 de ani! Bianca, sora vedetei, i-a transmis un mesaj emoționant: „Iar plâng și mă cerți”

Laura Giurcanu, una dintre cele mai îndrăgite influencerițe din țara noastră, își serbează ziua de naștere. Vedeta a împlinit 26 de ani și este mai împlinită ca niciodată.

Aceasta și-a sărbătorit ziua de naștere alături de persoanele dragi ei, iar fiindcă este o zi specială, sora ei, Bianca, nu putea rata ocazia de a-i transmite un mesaj emoționant.

Bianca Giurcanu, mesaj emoționant pentru Laura, de ziua ei

Laura și Bianca sunt foarte apropiate. Acestea au o relație minunată și se înțeleg extrem de bine, așa că nu e de mirare că sora vedetei i-a transmis acesteia un mesaj extrem de emoționant pe rețelele de socializare.

pe rețelele de socializare.

„Sora mea mai mica, care pare cea mare, chiar a crescut🥹🫶🏼 Sa ti fie viata o petrecere cu muzica buna (de care tot asculti tu)! Esti sufletul nostru, inspiratia nostra si cel mai bun om pe care l am cunoscut! SUNT CEA MAI MARE FANĂ A TA, DIN ‘96 🤍Gata, nu mai scriu nimic ca iar plang si ma certi😂 HAPPY BIRTHDAY LAU ✨”, a scris Bianca Giurcanu, pe contul personal de Instagram.

Fiindcă este o zi specială, și Laura a scris câteva cuvinte pe rețelele de socializare despre experiențele pe care le-a avut până în acest moment, dar și despre modul în care a evoluat până la 26 de ani.

„La 26 de ani, mai bine, mai înțelept, mai mult. Este un lucru nebun și frumos să spun că am petrecut primele 3 luni ale anului în junglă, m-am întors acasă și am primit prima mea casă, am avut atât de multe proiecte uimitoare și am lucrat cu oameni grozavi. Am fost în LA pentru o premieră Netflix, am fost pentru prima oară în Australia, am descoperit locuri, m-am distrat peste tot, am lucrat la sănătatea, mintea și corpul meu și am făcut treaba din interior spre exterior. A fost și multă durere, dar asta e frumusețea vieții. 2023, să mergem.”, a scris vedeta.

