Laura Giurcanu, dezvăluiri din spatele camerelor de filmat. La ce trucuri apelează de fiecare dată când are o ședință foto

Laura Giurcanu este una dintre cele mai cunoscute și de succes influencerițe din România. Aceasta și-a construit o frumoasă carieră în modelling și a participat și la câteva emisiuni de televiziune, care i-au adus și mai multă notorietate.

Care sunt trucurile la care apelează Laura, în timpul shooting-urilor foto

Cunoscuta influenceriță este foarte căutată pentru a realiza diferite reclame sau ședințe foto în care să promoveze anumite produse sau brand-uri. Cariera ca model pe care o are în spate a învățat-o pe Laura Giurcanu multe trucuri care au ajutat-o pe aceasta să realizeze ședințe foto perfecte și care au pregătit-o pentru orice situație.

Blondina a declarat că a avut parte și de haine care nu au fost mărimea ei, iar atunci când pantalonii nu se închideau în partea din față, erau fotografiați din spate. O altă mărturisire făcută de tânără are legătură cu perioada în care era model în China, unde nu se găsesc încălțăminte potrivită pentru ea, astfel, de cele mai multe ori, vedeta era nevoită să taie partea din față a pantofilor ca mai apoi aceștia să fie editați.

,,La shooting-uri am pozat de multe ori haine mult mai mici, dar sunt foarte multe trucuri ca să nu se vadă. Dacă blugii sunt foarte mici și nu se pot închide, îi pozăm de la spate. De multe ori s-a întâmplat ca hainele să fie prea mici sau prea mari și sunt tot felul de trucuri. În China, spre exemplu, când lucram ca model, ținând cont că port 40-41, ei nu au pantofi așa mari. Toți pantofii îi tăiam și îi pozam de la spate, iar apoi îi editau. Era foarte amuzant. Acum, spre exemplu, am făcut un truc. Am o bluză pe mine care era cam largă și am prins-o cu un elastic la spate. Am de gând să port acest sacou toată ziua. Sunt super pregătită de orice. Îmi strâng cu un elastic, cu un șnur, cu un șiret și pantalonii. Sunt o grămadă de trucuri pe care le înveți de-a lungul timpului”, a spus Laura Giurcanu.

Modelul se gândește de două ori înainte de a-și cumpăra ceva

Nu este un secret pentru nimeni faptul că femeile au o slăbiciune pentru cumpărături, mai ales pentru haine. Nu același lucru poate fi spus și despre Laura Giucanu. Vedeta a mărturisit că iubește hainele, dar este destul de chibzuită în ceea ce privește cumpărăturile, tocmai de aceea se gândește de două ori dacă chiar are nevoie de acel articol vestimentar înainte să îl cumpere.

,,Iubesc hainele, mi se par foarte importante, mi se pare că sunt un mod de exprimare. Le apreciez și mă bucur de ele, am o relație bună cu hainele. Dacă îmi place ceva foarte mult o să mă gândesc dacă o să îl iau sau nu. Nu mai sunt cumpărătoare impulsivă, chiar încerc să mă gândesc bine înainte dacă îmi trebuie, dacă este o nevoie, dacă mai am ceva asemănător, dacă o să îl folosesc la potențialul maxim. Nu aș zice că sunt iresponsabilă cu aspectul acesta”, a precizat blondina, potrivit Ego.