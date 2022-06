Laura Vass, detalii neștiute din perioada în care s-a iubit cu un bărbat însurat! A trăit o adevărată dramă: „Mi-era rușine că fac asta”

In articol:

Laura Vass este iubită de foarte multe persoane, are o mulțime de fani și se află în preferințele muzicale ale românilor, fără doar și poate. Cu toate acestea, puțin dintre admiratorii ei știu suferințele pe care le-a îndurat tânăra de-a lungul vieții ei, dar și de-a lungul carierei ei.

Mai sinceră ca niciodată, cunoscuta cântăreață a decis să vorbească public despre perioadele mai puțin plăcute pe care le-a traversat în trecut, povestind despre drama pe care a trăit-o când s-a iubit cu un bărbat însurat.

Laura Vass: „Am renunțat la muzică pentru el”

Laura Vass s-a făcut remarcată în anul 2007, pe vremea când făcea o echipă de excepție cu Copilul de Aur, împreună cunoscând succesul, câștigând totodată și admirația publicului pentru talentul pe care îl aveau. Cu toate acestea, în respectiva perioadă, când Laura Vass era într-o continuă creștere în cariera sa, aceasta a început o relație cu un bărbat însurat, care a durat nici mai mult, nici mai puțin de șapte ani.

Cunoscuta artistă a dezvăluit că a trăit o adevărată dramă din cauza relației respective, ba chiar a fost supusă la umilințe crunte de către soția iubitului său, fiind batjocorită, bătută și chiar tunsă.

„Eu am tras de această relație. A fost și o perioadă roz, dar apoi nu a mai mers. La noi a fost vorba de gelozie. Mă suna mereu și întreba unde sunt și cu cine. Am renunțat la muzică pentru el. După ce am terminat relația, m-am stabilit la Londra. Au fost ani pierduți din punct de vedere social. În acești ani petrecuți cu el eu am învățat multe. M-a marcat tot și nici acum nu sunt pregătită pentru o relație.” , a declarat Laura Vass.

După despărțire, artista s-a mutat la Londra

Totodată, după ce a pus stop relației, Laura Vass a decis să renunțe la tot și să se stabilească în Londra, acolo unde a lucrat ca ospătăriță, pentru a putea să se întrețină.

De asemenea, deoarece a dispărut dintr-o dată de pe micile ecrane, artista a decis să revină din Londra și să meargă într-o emisiune TV pentru a-și asigura fanii că este bine, iar atunci a fost momentul când a realizat că vrea să înceapă din nou să cânte, moment în care a vorbit cu Dan Bursuc, pentru a-și continua cariera.

„Întâlneam români care mă cunoșteau și mi-era rușine că fac asta. Mi-era dor de muzică. Am dispărut așa dintr-o dată, deși eram prezentă, pentru că muzica se asculta. În 2009 spre 2010 am venit să apar la televizor să le spun oamenilor că nu am murit, că sunt bine. Atunci i-am spus lui Dan Bursuc faptul că vreau să mă reapuc de muzică”, a mai declarat Laura Vass, după ce s-a întors din Londra.

