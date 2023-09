Laura Vass, invidioasă pe Theo Rose? Dan Bursuc dezvăluie o discuție secretă pe care a avut-o cu artista: „A început să mă certe

In articol:

Dan Bursuc a fost prezent în emisiunea „În Oglindă”, unde a vorbit deschis despre colaborările cu artiștii români și alte aspecte despre familia sa.

Dan Bursuc, totul despre schimbarea numelui Laurei Vass

Se cunoaște deja faptul că dan Bursuc este cel mai mare impresar din lumea manelelor. Acesta a fost la un moment dat implicat într-un scandal, în care Laura Vass a fost nevoită să își schimbe numele de scenă, după ce nu a mai cântat sub aripa lui. Cum au stat lucrurile de fapt, dar și ce legătură are Theo Rose, a povestit chiar Dan Bursuc.

„Ea a fost nemulțumită în acea perioadă de trei-patru luni, în perioada pandemiei, în care noi nu puteam cânta nicăieri. Cu câteva luni în urmă, eu am avut o colaborare cu Boier Bibescu, la care m-a rugat să fac o melodie pentru Theo Rose, „Bravo lor, au stil țiganii”, îi trebuia la „Bravo, ai stil”. În măsura în care eu am făcut toată treaba asta, Laura era prezentă cu mine. Am făcut melodia, a avut un succes de a explodat țara. Eu mă bucur că Theo și Boier Bibescu sunt mulțumiți de ceea ce am putut eu face pentru acești oameni. În toată această perioadă, Theo ia o amploare extraordinar de mare. Laura Vass se rățoia la mine. Boier Bibescu a venit la mine și mi-a zis că vor să îmi aparțină, să facem colaborare, cu orchestră. În cerințele astea era Laura Vass solista trupei Kana Jambe. Că ce caută Theo Rose? Am avut discuții timp de o oră, eu mă amuzam. Am întrebat-o dacă a venit să mă certe. I-am spus că am colaborări cu toată lumea, ea vine să îmi impună cu cine colaborez. I-am spus că dacă nu îi mai convine de mine, să se ducă pe drumul ei. Numele nu avea cum să îi rămână, eu sunt nașul ei, am botezat-o pe viață. I-am spus să ia viața în piept, ca Laura Brumă. A venit să mă certe pe niște lucruri nedrepte.”, a declarat Dan Bursuc.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Simona Halep, suspendată 4 ani. Decizia Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului- stirileprotv.ro

Ce relație au în prezent Dan Bursuc și Laura Vass?

În prezent, lucrurile stau total diferit. Laura Vass și Dan Bursuc sunt din nou prieteni și nu mai există discuții de genul. Impresarul a vorbit la superlativ de artistă.

„Între mine și ea la această oră este o relație foarte strânsă, foarte bună. Sunt lângă ea tot timpul, mă leagă foarte multe sentimente. Ea la toate evenimentele merge sub numele de Laura Vass. Și-a creat un canal de youtube, că trebuia să existe și se ocupă singură de el. La orice concert, nuntă, eveniment tot Laura Vass este, sufletul lui Dan Bursuc. Laura Vass pentru mine înseamnă ceva.”, a mărturisit Dan Bursuc, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Citeste si: “Ca să înceapă să vină prin spate… eu am mai pățit momentul ăsta.” Horia Moculescu, primele declarații după incidentul cu Loredana Groza, când i-a căzut la picioare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini. ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Șoc în lumea muzicii! Un artist celebru, prins sub influența substanțelor interzise la volan. A rămas fără permis de conducere și s-a ales și cu dosar penal- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!