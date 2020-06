In articol:

Imaginile prezentate de Cancan.ro arată gestul unui invitat de la petrecere care a surprins-o neplăcut pe artistă.

Laura Vass a trecut prin momente penibile la o cumetrie, după ce un bărbat i-a smuls banii din mână cântăreței.

După ce le-a făcut pe plac celor prezenți și a făcut câteva dedicații la microfon, pentru care a fost remunerată regește, Laura Vass a fost „impozitată”.

În imaginile prezentate de Cancan.ro se poate observa cum un bărbat îi smulge din mână o sumă frumușică, din banii pe care îi primise pentru dedicații. Totul s-a petrecut sub privirile uimite ale artistei, care se pare că a fost luată prin surprindere de gestul bărbatului.

Laura Vass, lăsată fără păr în cap de soția iubitului ei! "M-am trezit cu ea în casă..."

Laura Vass a trăit o traumă cumplită. În urmă cu mai mulți ani, pe când avea doar 18 ani, artista a avut o relație cu un bărbat căsătorit.

Interpreta se îndrăgostise nebunește de el și timp de 3 ani au trăit o poveste de dragoste ascunsă.

Într-una din zile, soția iubitului ei de atunci a aflat de idila lor și, în semn de răzbunare, a supus-o la un gest umilitor.

„E adevărat, soţia iubitului meu m-a tuns”, declara Laura Vass în urmă cu mai mulți ani.

Soția care și-a căutat răzbunarea mai era însoțită de un frate.

„Nu ar fi fost atât de dureros dacă iubitul meu de la vremea aceea ar fi făcut imposibilul să vină să mă ajute. Ea m-a prins singură şi vulnerabilă. Nu am vrut să ripostez. Ea era şi sub influenţa alcoolului. M-am trezit cu un băiat în casă. El era fratele ei. Era şi ea, dar a considerat că are nevoie de ajutor. Am fost abuzată pentru dragoste” , povestea Laura Vass în urmă cu ceva timp.

Între timp, prioritățile au început să se schimbe în viața Laurei Vass.

„Am câştigat şi m-am câştigat pe mine şi învăţ să mă câştig pe mine. Am realizat că... cu atâta suferinţă, să apuc pe calea drogurilor sau a alcoolului nu e o soluţie. Am avut nişte experienţe şi am ales calea asta, a descoperirii de sine. E adevărat, am făcut multe reconfigurări în viaţa mea, legat de timpul meu. Nu mă mai dau în vânt după cântări”, mai spunea Laura Vass.