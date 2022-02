Laurențiu Reghceampf dă cărțile pe față! Ce sacrificii a făcut pentru fiicele Anamariei Prodan: „Nici pentru Luca nu am facut atâtea”

In articol:

Laurențiu Reghecampf a avut prima ieșire publică, după ce a anunțat divorțul de Anamaria Prodan și face dezvăluiri fără perdea despre cum s-au desfășurat lucrurile în familia lor în spatele ușilor închise.

Antrenorul de fotbal spune că nu a făcut niciodată diferențe între băieții săi și fiicele din prima căsătorie ale soției sale, ba chiar recunoaște că a încercat să-și ajute copiii în mod egal!

„Pentru Luca nu am făcut atâtea câte am făcut pentru Rebecca”

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că a încercat să le ofere atât fiilor săi, cât și fiicelor Anamariei Prodan totul în mod egal. Rebecca este cea care ar fi beneficiat din plin de ajutorul financiar al antrenorului de fotbal, căci și-a lansat prima colecție de haine.

„Pentru Sarah și Rebecca, hai să spunem ultimii trei ani, dar e urât, sincer, e urât rău de tot. Sunt câteva sute de mii pe care numai în ultimii ani... Eu le-am făcut din suflet. Eu pentru Luca, de exemplu, nu am făcut atâtea câte am făcut pentru Rebecca. Dacă stau și trag linie...

Citeste si: Ce salarii au călugării și măicuțele din România...- bzi.ro

Citeste si: L-a înșelat sau nu Anamaria Prodan pe Laurențiu Reghecampf? Antrenorul a vorbit deschis despre incidentul cu Dan Alexa: "Nu mi s-a părut normal"

Le-am spus tuturor că pentru fiecare am să fac când vine momentul. Rebecca avea nevoie. De ce? Era la facultate, trebuia să o ajutăm să ajungă mai sus, meseria pe care și-a ales-o ea este o meserie foarte grea, avea nevoie de ajutor, are nevoie de finanțare, are nevoie să stea între oameni influenți. Vrea să facă tot felul de nebunii și ai nevoie de bani. A vrut să-și facă o colecție de haine, i-am dat bani”, a dezvpluit Laurențiu Reghecampf în podcastul lui Cătălin Măruță.

„Eu le-am cumpărat apartamentul ăla din banii mei”

Reghe a mai dezvăluit și faptul că le-a cumpărat fiicelor Anei un apartament într-o zonă de lux a Capitale cu primii bani pe care i-a făcut ca antrenor de fotbal. În momentul de față, acolo locuiește Tibi Dumitrescu.

Citeste si: Laurențiu Reghecampf nu a știut că-și va reînnoi jurămintele cu Anamaria Prodan. Antrenorul a aflat totul cu o seară înainte de ceremonie: ”Nu ai cum să faci o asemenea țigănie fără să mă întrebi pe mine”

„Eu le-am cumpărat apartamentul ăla din banii mei, primii bani pe care i-am câștigat eu la Steaua. Le-am cumpărat la fete un apartament. Atunci a fost o singură discuție pe care am avut-o cu Anamaria și a spus că ar fi mai bine pentru fete să nu mai facă naveta. Nu aveam bani mulți atunci, i-am zis, ia-le apartament, lasă-l pe Tibi să stea cu ele. Tibi și acum stă în apartamentul ăla”, a mai explicat Laurențiu Reghecampf.