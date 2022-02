Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea. De ce a fost amânat divorțul de Anamaria Prodan: "Sper să se termine cât mai repede"

In articol:

Laurențiu Reghecampf a vorbit deschis pentru prima oară despre divorțul de Anamaria Prodan. Antrenorul a mărturisit recent, în podcastul găzduit de Cătălin Măruță, că a hotărât să încheie mariajul cu impresara din cauză că relația lor începuse să sufere schimbări majore.

Laurențiu Reghecampf: "În momentul în care nu mai este armonie, când nu mai este iubire, este dificil"

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că el și Anamaria Prodan s-au confruntat cu mai multe probleme de-a lungul mariajului și chiar au încercat să le rezolve, însă fără niciun rezultat. Antrenorul a povestit că a luat decizia de a divorța după ce în ultimii ani a simțit că nu-și mai poate salva deloc căsnicia: "De ce s-a terminat? S-a terminat că s-a terminat. Au fost anumite situații în viața noastră, iar eu am considerat că este mai bine să punem stop, decât să stăm să avem parte de evenimente neplăcute în familie. În ultimii ani am avut anumite probleme pe care am încercat să le trecem încet, încet.

Dar nu s-a putut. În momentul în care nu mai este armonie, când nu mai este iubire, când nu mai sunt lucrurile așa cum ar trebui să fie și intervin momentele de ceartă, de stres, copii sunt mari, înțeleg absolut orice gest pe care îl faci, este dificil. Mai ales că eu în ultimii patru ani de zile mi-am petrecut foarte mult timp cu Bebe și Luca în Emirate. Ei au stat cu mine zi de zi. Și Anamaria venea când avea timp, pentru că a avut anumite evenimente în viața ei.", a declarat Laurențiu Reghecampf, în podcastul menționat.

De ce a fost amânat divorțul dintre Reghe și Anamaria Prodan?

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au avut recent primul termen în cadrul procesului de divorț, însă impresara a întâmpinat câteva probleme.

Mai exact, avocații care o reprezentau pe vedetă în instanță s-au infectat cu Covid-19, iar termenul a fost a fost amânat pentru luna aprilie: "S-a amânat primul termen din cauză faptului că avocații ei au avut Covid. Avem termen în aprilie și sper să se termine cât mai repede. La urma urmei este vorba doar de un divorț.", a declarat Reghe, în cadrul aceluiași podcast.