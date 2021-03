Laurențiu, un adolescent din Vaslui, pus de un polițist să care un cadavru cu pătura. Agentul i-ar fi spus că-l doare spatele

In articol:

Mărturisiri revoltătoare ale unui tânăr! Laurențiu, un adolescent din comuna Zorleni, județul Vaslui, a vorbit despre o situație care l-a traumatizat. Băiatul a povestit cum a fost pus de un om al legii să care un cadavru cu o pătură.

Incidentul șocant s-a întâmplat în luna mai a anului trecut. Agentul de poliție din comuna Zorleni ar fi fost chemat să constate o crimă. Acesta a găsit cadavrul pe un câmp, iar la finalul cercetărilor le-ar fi cerut unor băieţi din sat să-l ajute să-i care mortul cu o pătură. Motivul: pe el îl durea spatele.

Astfel, tânărul, care a scos la iveală incidentul, și prietenul lui au făcut așa cum i-au spus agentul de poliție. Cei doi adolescenți au luat mortul cu pătura şi l-au transportat până la casa decedatului.

Băiatul s-a ales cu trauma, după ce a văzut mortul cu ochii deschiși în momentul în care a așezat trupul neînsuflețit pe prispa casei. La acea vreme, băiatul avea 17 ani, iar ultimul an a fost un coșmar pentru el. Nu a putut dormi noaptea și a avut nevoie de ședințe la psiholog. Laurențiu a fost nevoit să ia tratament, pentru a scăpa de traumele acumulate.

" Eram cu băieții la fotbal, pe imaș. Au trecut salvarea și poliția și ne-am dus și noi să vedem ce se întâmplă. După ce a făcut ancheta acolo, pe deal, un polițist a zis să le ducem o pătură. Eu cu un coleg i-am dus pătura, l-o luat apoi el, l-o cărat doi metri (pe cadavru n.r.), apoi l-a lăsat și o zis că îl doare spatele și să îl cărăm noi. Eu cu colegul meu l-am luat și l-am pus pe prispa casei.

Și, când l-am pus pe prispă i s-au deschis ochii. Și m-am speriat, am plecat acasă. Afară ploua, nu era nimeni acasă. Iar de atunci, nu am mai putut să dorm singur. Am luat și tratament, psihologul mi-a dat pastile. A trecut greu, nu puteam să uit. Acum mă simt mai bine. Îmi aduc aminte doar când plouă sau când aud de morți", a mărturisit băiatul pentru Observator.

Mama băiatului a explicat faptul că Laurențiu a avut nevoie de trei luni de tratament pentru a-și reveni.

" Am fost cu el la preot, psiholog, a urmat tratament. Avea coșmar noaptea, voia să fugă de acasă, nu mai putea să doarmă singur. A fost afectat foarte puternic. Cam trei luni de zile a luat tratament, iar polițistul nici nu a venit să întrebe ce se întâmplă cu copilul. Pentru un copil minor, pe timp de noapte, să-l pui să care un cadavru, nu mi se pare normal", a spus femeia, pentru sursa citată.

Ce spun oamenii legii

Conducerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vaslui au dispus, în paralel cu ancheta Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, efectuarea unor verificări." Referitor la situația semnalată de dumneavoastră, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui a dispus efectuarea de verificări, urmând ca în funcție de rezultatul acestora sa fie dispuse măsuri legale", se arată într-un comunicat remis Antenei 3.