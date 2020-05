In articol:

Laurette este una dintre vedetele de la noi care, de-a lungul timpului, a impresionat și cu excentricitățile sale, frumoasa mulatră reușind, de fiecare dată, să iasă din situațiile dificile cu zâmbetul pe buze.

De această dată, cum, ani la rândul, era o prezență nelipsită prin cluburile de pe Litoral de 1 Mai, Laurette a găsit o soluție cât se poate de eficientă pentru a se distra ca ”pe vremuri”. Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, de la rima oră a dimineații, Laurette s-a apucat să se aranjeze pentru petrecerea de 1 Mai. ”M-am machiat, așa cum o făceam în fiecare an, pentru un eveniment ca 1 Mai. Mi-am ales una dintre rochițele care se pretau perfect pentru un eveniment, la plajă, și, normal, așa cum fac domnișoarele, mi-am ales și o pereche de pantofi cu toc cui, unele în care să mă simt comod și să îmi pună în evidență picioarele”, ne-a spus, în exclusivitate, Laurette.

Iar după atâtea pregături, Laurette, chicotind, ne-a spus ce a urmat. ”Am mers, mi-am luat o sticlă de vin roșu, de cel mai bun soi, și, așa aranjată, am mers la petrecere. Pe terasă. Singurică... Dar ce contează, petec cum trebuie de 1 Mai, chiar dacă nu sunt la mare. Totuși, o asemenea zi nu trebuie lăsată să treacă. Mi-am sunat amicii, video, am stat de vorbă, am ciocnit un pahar cu vine, am pus muzică – nu prea tare ca să nu deranjez – și m-am simțit extraordinar. Poți să faci petreceri și de una singură, nu ai nevoie de încă 1000 de oameni în jur. Mi-am făcut de cap, ce să zic?”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Laurette, amuzându-se copios.

Laurette a trecut printr-un coșmar zilele trecute! A ajuns la Urgențe

”Îmi plac animalele și, normal, mi-a fost milă de ele. Sunt câțiva câini pe unde stau eu, așa că am decis să îi hrănesc. Nu mi-am imaginat vreodată că aș putea păți așa ceva”, ne-a spus, în exclusivitate, Laurette. Mai exact, frumoasa mulatră a decis, marți, să le ducă, așa cum obișnuia, zi de zi, ceva mâncare cățeilor maidanezi din preajma casei sale. Doar că, buna ei intenție s-a transformat într-un adevărat șoc și vizite la spital.

