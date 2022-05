Laurette, adevărul despre relația cu Ion Țiriac: "Sunt mândră de mine că am ieșit la o cină, două sau poate trei împreună "

In articol:

Laurette este o persoană publică foarte urmărită, având o carieră longevivă în televiziune. De-a lungul timpului a apărut în diverse emisiuni, în postura de asistentă, care se ocupa de divertisment și voie bună în platou.

Ce a fost între Laurette și Ion Țiriac?

De când este mamă nu a mai avut atât de multe apariții, însă, în continuare este foarte iubită de publiC.

În urmă cu ceva vreme, Laurette era în atenția presei, datorită speculațiilor cum că ar avea o relație amoroasă cu Ion Țiriac. Cei doi se afișau destul de des la braț, împreună, în public, ridicând suspiciuni. Multă vreme nu s-a știut adevărul, însă, invitată la emisiunea "Detectorul de minciuni", moderată de Oana Radu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Laurette a recunoscut dacă a format sau nu un cuplu cu Ion Țiriac.

"Întrebarea asta mi s-a pus de atât de multe ori, dar nu aș putea să răspund la ea. O să las așa să rămână o enigmă pentru toți cei care sunt curioși. Adevărul este că este foarte frumos să stai în preajma domnului Ion Țiriac, și cred că orice femeie și-ar dori să stea în preajma lui și nu pot să zic că a fost onoare, că până la urmă și eu sunt o femeie foarte frumoasă, exotică, independentă, pe care și-o dorește orice bărbat, zic eu. Din toate experiențele pe care le-am avut, nu a fost bărbat care să refuze. Eu sunt foarte mândră de mine că am putut să ies la o cină sau două sau trei sau patru, nu se știe niciodată, cu domnul Ion Țiriac.", a declarat Laurette.

Laurette vrea să se împace cu tatăl fetiței

La momentul actual, Laurette este într-o relație, însă a făcut o declarație neașteptată.

Sexy mulatra vrea să se împace cu fostul iubit, tatăl fetiței ei. Aceasta a vorbit despre povestea frumoasă de dragoste pe care au trăit-o și care este impedimentul principal, din cauza căruia nu se poate întoarce la fostul ei.

"Da, m-aș împăca cu tatăl fetiței mele, de ce nu? Acum suntem în relații foarte bune, timpul le rezolvă pe toate, am trecut peste tot ce înseamnă răni sufletești, avem un copil minunat, frumos, isteț, un copil pe care ni l-am dorit amândoi și trebuie să fim niște părinți responsabili, care să gândim matur, pentru copilul nostru, că până la urmă am avut o relație frumoasă de 9 ani, o grămadă de timp și din care a rezultat rodul iubirii noastre și avem o fetiță absolut superbă. Asta înseamnă că noi chiar ne-am iubit, doar că, la un moment dat, oamenii se mai și despart. Deci, nu este exclusă varianta de împăcare, nu se știe niciodată, mai ales acum în vremurile astea pe care le trăim. Întotdeauna, familiile în momentele mai dificile se reunesc. Așa a fost la momentul acela, nu ne-am mai înțeles și ne-am despărțit. Noi am încercat să ne mai împăcăm. În acest moment, nu a mai făcut pași către mine, pentru că fiecare dintre noi ne-am găsit fericirea. El are o relație de vreo trei ani de zile cu Majda Aboulumosha, eu la fel sunt într-o relație.", a mărturisit, Laurette, la "Detectorul de minciuni".