Laurette este disperată! Vedeta TV a apelat la autorități: ”Am făcut tot ce mi-a stat în putință”

Vedeta TV, Laurette, trece prin momente grele. Bruneta și-a pierdut cătelul și nu știe cum să dea de el. Fosta asistentă TV a apelat până și la autorități, dar fără rezultat.

Laurette, afectată după ce și-a pierdut animalul de companie

Laurette și-a pierdut cățelul în urmă cu 3-4 săptămâni. Aceasta a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l găsi. Vedeta TV a pus anunț pe Facebook, l-a căutat prin tot orașul, alături de fetița ei, a sunat până și la poliție, dar fără niciun rezultat.

"Îl căutam pe Chanel de câteva săptămâni, l-am pierdut in Tunari pe strada Biserici -Ceair dacă l-a văzut cineva va rugam sa ne contactați. Oare l-a Găsit sau văzut cineva??!!! si ne poate ajuta să-l găsim???! Prietena lui pisica îl caută zi si noapte. Poate cineva l-a găsit sau văzut pe undeva, va rog sa ma contactați. Mersi", a fost anunțul lui Laurette de pe Facebook.

Invitată, în cadrul unei emisuni TV, Laurette a povestit totul despre această întâmplare. Mai mult, bruneta a mărturisit că, în urmă cu câteva zile, o doamnă ar fi contactat-o și i-ar fi spus că i-a văzut cățelul pe o pagină de animale pierdute, din Tunari.

,,Mi-am pierdut cățelușul, un cățeluș mic, bichon, pe care l-am pierdut acum 3-4 săptămâni. L-am căutat cu fetița prin cartier, am pus anunț pe Facebook, am întrebat vecinii, am făcut tot ce mi-a stat în putință, am sunat până și la politie să mă ajute sa îl găsesc. Aseară am primit un mesaj de la o doamnă foarte drăguță, care mi-a spus că l-a văzut pe un grup de câini pierduți, de aici din Tunari, unde o doamnă a postat poze cu cățelușul meu", a declarat Laurette, în cadrul unei emisiuni TV.

Laurette, acuzată că este răspunzătoare de pierderea cățelului ei:"Cât de rea poate sa fie lumea!"

După ce a dat de urma cătelului ei, Laurette a vrut să o contacteze pe doamna care l-a găsit, pentru a-și recupera cățelul, însă, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Laurette a fost acuzată că nu a avut grijă de animalul ei de companie și că este răspunzătoare de dispariția cățelului, motiv pentru care persoana care are cățelul în momentul de față, refuză să-l înapoieze.

Totodată, vecinii lui Laurette au fost primi care au acuzat-o de neglijență, în ceea ce privește îngrijirea animalului. Aceștia susțin că, animalul era, deseori, văzut pe stradă și că nu este prima dată când dispare.

"Cățelul sta mereu pe strada ,doamna îl pierde fecvent ,doamna Laurette este vecina cu noi,la fix 2 case ,își vedea cățelul dacă erea ținut de vecina.Suntem mai mulți vecini ce putem susține ca acel cățel erea mereu rătăcit pe strada,doamna nu ia luat nici un cățel ,nu are subiect de discuție.Urat ca este vecina cu noi,trăim intr-o comunitate ,o putea întreba direct,sunt 20 de metri între case…își vedea catelu!Sa meargă la poliție liniștita căci noi suntem mai mulți ce vom depune mărturie ca nu are grija de cățel!", este comentariu unui vecin, la postarea vedetei de pe Facebook.

Laurette trebuia să se apere în vreun fel și a ales să o făcă în mod public, în cadrul unei emisuni TV. Vedeta a explicat că este adevărat că l-a mai pierdut în trecut, dar cu toate acestea ea îl iubește extrem de tare și a avut grijă de el.

,,Într-adevăr l-am pierdut de foarte mult timp, dar eu am făcut toate posibilitățile să îl caut, pentru că este cățelușul fetitei, ea plânge după el. Ea l-a păstrat, nu vrea să ni-l dea înapoi. Eu nu am cuvinte, cât de rea poate sa fie lumea. Ei ma privesc pe mine prin prisma faptului ca sunt eu, dar până la urmă el este un suflet, un animal, care și-a pierdut părinții. Nu as vrea decât sa mi-l înapoieze înapoi sau dacă l-a dat cuiva, o rugam frumos să facă cumva să îl aducă înapoi. Toți vecinii au sărit pe mine, ca l-am lăsat pe strada și ca nu am avut grija de el, nu este asa, noi tot timpul am avut animaluțe”, a declarat vedeta TV, pentru sursa citată mai sus.

Laurette a mai declarat că s-a întălnit cu doamna care are acum animalul ei de comapanie, dar aceasta nu a vrut să reacunoască și a negat orice fel de acuzație.

,,M-am văzut cu doamna, dar mi-a zis că nu este la ea cățelusul, că ea l-a găsit de câteva ori. Eu nu înțeleg de ce cățelusul meu era mereu la ea și îl găsea. O rog frumos să ne zică unde este, pentru că este cățelusul fetitei”, a mai adugat Laurette.