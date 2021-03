Laurette, în lacrimi după ce a fost bătută! Vedeta i-a cerut iertare mamei sale în direct: „Știu că am greșit”

In articol:

Vestea că Laurette a fost bătută cu bestialitate în camera unui hotel din Capitală a luat prin surprindere lumea showbiz-ului. Mulatra a dezvăluit că îl cunoștea de luni bune pe bărbatul care a agresat-o, dar care acum s-a aflat că i s-ar fi prezentat cu un nume fals. Vedeta a trăit momente de groază în camera de hotel în care a fost invitată de către bărbat și a ajuns la spital cu răni serioase.

Invitată într-o emisiune televizată, Laurette a început să plângă în timp ce își amintea de momentele traumatizante prin care a trecut. Pe această cale, vedeta și-a cerut scuze față de familia ei, în special față de persoana care a adus-o pe lume.

„Îmi pare rău față de familia mea, și îi transmit mamei, pe această cale, să mă ierte, știu că am greșit. Nici o femeie nu ar trebui să pățească și să treacă prin ce am trecut eu. M-a zbătut cu toate forțele mele să ies din camera aia, dar nu m-a lăsat”, a declarat Laurette, printre lacrimi.

Laurette a dezvăluit că bărbatul care a agresat-o și-a ieșit din minți atunci când bruneta l-ar fi refuzat în camera de hotel, motiv pentru care a început să o ia la bătaie.

„Am greșit, am căzut în capcana acestui agresor. Nici o femeie nu ar trebui să fie agresată în așa fel, indiferent de motivul pentru care m-am dus eu acolo. El s-a dezlănțuit în momentul în care mi-a cerut ceva și eu nu am fost de acord. Și-a pierdut cumpătul, și de acolo tot scandalul”, a spus Laurette, în cadrul unei alte emisiuni.

De ce s-a întâlnit Laurette în camera de hotel cu bărbatul care a bătut-o

Laurette a dezvăluit că a avut o întâlnire cu bărbatul care a bătut-o cu o noapte înainte. Mulatra a mărturisit că i s-a părut un bărbat cumsecade, motiv pentru care a vrut să îi mai ofere o șansă. Bruneta exclude varianta că s-ar fi întâlnit cu el pentru a întreține relații intime și susține că poate dovedi acest fapt.

„Despre cum am ajuns eu acolo este mai puțin relevant. Eram la limită. Dacă două minute întârzia poliția astăzi eram moartă. Am ripostat aparandu-mă, autoapărare. Orice femeie ar fi făcut la fel. Am luptat cu el să nu mă omoare. Este exclus că eu să mă fi dus acolo așa cum am citit în presă, pentru că s-au scurs anumite informații din poliție. S-a citat doar ceea ce a spus el. S-a spus că eu m-aș fi dus acolo că să cer bani pentru anumite servicii.

Eu am și înregistrarea pentru că eu am avut un feeling și când m-am întâlnit cu el în seară precedentă am înregistrat toată discuția dintre mine și el timp de 1:20 cât am stat de vorba. Și o să pun la dosar toată înregistrarea în care se vede clar că eu am refuzat categoric cadouri din partea lui”, a adăugat Laurette.