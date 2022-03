Laurette, la un pas de moarte! Vedeta este în stare de șoc după accidentul suferit: „M-a aruncat într-un gard de beton”

In articol:

Laurette spune că a văzut moartea cu ochii ieri, atunci când o mașină a intrat în plin în bolidul ei de lux. În urma impactului, alte trei mașini au fost avariate. Ea spune că incidentul a fost unul destul de grav și că este norocoasă că a scăpat cu viață.

Ba mai mult, ea spune că s-a ales și cu râni și se bucură doar că sunt lovituri destul de superficiale, care nu-i pun viața în pericol. Totodată, mulatra îi mulțumește lui Dumnezeu că în momentul accidentului nu se afla cu ea în mașină și fiica ei.

„Am fost implicată într-un accident mai grav, să zic așa. Mă deplasam spre casă, spre Pipera, să pun benzină la mașină. M-am trezit efectiv cu o mașină care a intrat în mine, nu a acordat prioritate, pur și simpu m-am trezit șocată, lovită. Am văzut moartea cu ochii. Am intrat într-o mașină, iar din mașină m-a aruncat într-un gard de beton și acolo am rămas. Mașina e daună totală, nu mai am ce să mai fac cu ea.

Eram singură, iar norocul meu a fost că nu am luat-o pe cea mică, că cu 10 minute înainte o rugasem să vină cu mine și parcă Dumnezeu a lucrat ca să vină acasă. Am avut noroc că nu a fost copilul cu mine în mașină. Dacă pățeam ceva mai grav asta era.

M-am lovit la picioare, la umărul stâng și puțin mâna dreapta. Într-adevăr, s-a deplasat și Ambulanța la fața locului, dar am refuzat să merg la spital. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă și nu am pățit ceva mai grav”, a povestit vedeta la un post de televiziune.

Martorii accidentului au dat vina pe ea

Vedeta de televiziune spune că, inițial, toată lumea a arătat-o cu degetul ca fiind vinovată pentru incidentul care se pitea termina tragic.

Totuși, în cele din urmă, s-a demonstrat că ea a fost una dintre victime, nicidecum autorul accidentului.

„Dintre toți oamenii care erau acolo doar o singură doamnă a venit repede către mine să-mi dea o sticlă de apă, m-a întrebat dacă sunt bine, restul erau cu telefoane în mână și strigau toți, m-au făcut în toate felurile, dar s-a dovediat că nu am făcut nimic necorespunzător. Eu circulam regulamentar”, a mai dezvăluit Laurette.