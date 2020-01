”Eu, când eram mică, am avut parte de foarte multe întâmplări... Iar asta, până aproape de facultate. Îți spun sincer, eu nu am mai simțit răutatea oamenilor și nu s-au mai luat de mine pentru că sunt neagră de când am devenit cunoscută. Acum, spre surprinderea mea, unii chiar mă iubesc, vin la mine, fac poze, vor autografe...”, a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, în studio, Laurette.

Mai mult, recunoaște ”fotomodelul de ciocolată”, în copilărie Laurette a avut parte probabil de cea mai umilitoare experiență cu putință pentru un copil. O experiență parcă desprinsă din fimele americane care abordează segregația rasială și care poate lăsa răni adânci în sufletul oricui. ”Când eram mică, de exemplu, voiam să merg la baie, uneori, ca oricine, la școală. Nu eram lăsată să merg la baie și de multe ori - țin mine că a venit mama și s-a certat cu doamna directoare sau doamnele profesoare - pentru că eu am făcut pe mine. Doar pentru că nu mă lăsau. Sau mergeam pe stradă și mi se spunea că s-a întunecat afară. Mă făceau cioară, în toate felurile”, ne-a spus Laurette, în studioul WOWbiz.ro.

Problemele, recunoaște frumoasa Laurette, au continuat și după șocală, dar a învățat să treacă peste răutatea celor din jur care o judecau pentru că e diferită doar prin culoarea pielii. ”La facultate, eu am făcut Dreptul în Galați, și țin minte că erau ”bisericuțe” de băieți, câte cinci, șase, și când mă apropiam și voiam să intru la cursuri, se mirau... Dar eu eram foarte mândră și mergeam cu capul sus”, ne-a mai spus râzând Laurette care, totodată recunoaște că exotismul ei îi aducea și o atenție sporită din partea celor din jur.

”Chestia asta (cu rasismul, n. red.) din România m-a făcut un om puternic. (...) M-am călit, ca să zic așa...”, ne-a mai spus Laurette.

În toamna anului trecut, Serena, fetița lui laurette, a fost victima unui atac rasist, ea fiind bătută de un coleg de școală și a rămas fără un dinte în urma experienței. Laurette, normal, a mers la școală, a stat de vorbă cu profesorii și cu conducerea instituției, dar și cu părintele copilului care a împins-o pe fiica ei, dar nimeni nu a băgat-o în seamă. Ba mai mult, părintele agresorului a fost și el agresiv și, susține Laurette, a folosit la rândul lui cuvinte urâte la adresa ei și a fiicei sale. "Am plâns acolo 40 de minute împreună cu fetiţa mea. Fetiţa trece printr-o traumă. Ea nu vrea să mai meargă la şcoală acum. A fost împinsă de un coleg. Are nopţi în care tresare din somn de frică. Tatăl acestui copil şi-a bătut joc de mine. M-a umilit, m-a luat peste picior, mi-a vorbit foarte urât. Mi-a râs în faţă”, a declarat Laurette care, acum, și-a mutat fetița de la respectiva școală și a dus-o la psiholog.