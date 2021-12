Lavinia Pîrva a spus ce crede despre Mihaela Rădulescu, la TV! Partenera lui Ștefan Bănică Jr. a fost pusă într-o situație neașteptată

In articol:

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Lavinia Pîrva a fost provocată să caracterizeze vedete din showbiz-ul românesc, printre care s-a numărat și fosta parteneră de viață a soțului ei, Mihaela Rădulescu.

Cum a caracterizat-o Lavinia Pîrva pe Mihaela Rădulescu?

Lavinia Pîrva a fost invitată în emisiunea prezentatorului TV, Cătălin Măruță. Artistă a primit o provocare, pe care nu a putut să o refuze și anume să caracterizeze vedete din țara noastră, printre care s-a aflat și Mihaela Rădulescu.

Artista a intrat în jocul moderatorului și a caracterizat-o pe Mihaela Rădulescu, drept o femeie interesantă. Vizați au fost și Anna Leskă, Mario Fresh, Marius Manole și soțul ei, Ștefan Bănică Jr.

„ Anna Lesko este sexy. Mario Fresh e fresh. Marius Manole îmi place foarte mult, nu știu cum să îl caracterizez, e un talent pur. Mihaela Rădulescu e o femeie interesantă. Nicoleta Luciu este apetisantă. Stefan Bănică este pur și simplu adorabil. ”, a afirmat artista, în cadrul emisiunii.

Lavinia Pîrva, dezvăluiri despre fiul ei:"A crescut frumos!"

Lavinia Pîrva a mai vorbit, în cadrul emisiunii, despre fiul ei, Alexandru. Aceasta este foarte fericită și mândră că a ales să-și crească singură copilul și că nu a apelat la nicio bonă.

Deși nu mai are timp pentru ea ca înainte, Lavinia Pîrva nu regretă nimic, artista menționând că fiul ei a crescut frumos, lângă părinții lui, iar faptul că ea și soțul ei, Ștefan Bănică Jr, au stat alături de el, a fost un avantaj.

„ Nu prea am timp liber, pentru că am ales să fiu mamă cu normă întreagă. M-a ajutat foarte mult mama mea, a stat cu mine zi de zi. Acum a plecat la Timișoara să mai respire și ea, dar mă bucur că am ales ca Alex să nu crească cu nicio bonă, ci cu mama sau bunica. Sunt mândră că nu a fost nevoie ca cel mic să stea prea mult alături de altcineva. A crescut frumos, doar că știi și tu cum e perioada asta de la 2 ani și jumătate.(...) Am avut foarte mult timp și eu și Ștefan, nu a mai fost nevoie să plecăm. De data asta am stat cu cel mic și a fost extraordinar de bine. Se simte, se vede. Eu mi-am dorit foarte mult să stau alături de copil și Ștefan la fel ”, a mai declarat artista, în cadrul emisunii TV.

Lavinia Pîrva, dezvăluiri despre un al doilea copil:"Nu cred că aș face față!"

Întrebată dacă își mai dorește să devină mamă pentru a doua oară, Lavinia Pîrva a mărturisit că, în momentul de față, fiul ei îi este suficient. Mai mult, artista a mai afirmat că nu știe dacă ar putea face față cu încă un copil sau doi.

„ În momentul ăsta nu mă gândesc deloc la asta, îmi e suficient. Îmi și imaginez să am 2-3 ca Alexandru, nu cred că aș face față. Alexandru cântă, dansează și e chiar talentat. Cumva el a auzit mereu muzică și s-a născut direct pe scenă ”, a povestit artista.

Lavinia Pîrva a mai dezvăluit că abia asteptă venirea sărbătorilor și că anul acesta vor petrece acasă Crăciunul și Anul Nou, fapt pentru care este de fericită.

„ De sărbători vom fi acasă. Abia aștept să fac bradul pentru cel mic pentru că i-am tot povestit de Moș Crăciun. Abia aștept să facem bradul să văd cum reacționează. ”, a povestit artista.