Lavinia Pîrva, adevărul despre vestea despărţirii. De unde a pornit totul

Lavinia Pirva nu mai poarta verigheta [Sursa foto: Instagram]

Lavina Pîrva, la un pas de divorţ de Ştefan Bănică. Aceasta a fost ştirea care a plecat de la un paparazzi în care artista fără verighetă. De altfel, in imaginile surprinse în parc, Lavinia nici nu purta vreo bijuterie. Ceea ce nu este insa deloc neobişnuit pentru soţia lui Ştefan Bănică Jr.

Lavinia Pirva si Stefan Banica spun ca sunt fericiti[Sursa foto: Instagram]

Numai că, de când a rămas insărcinată, perioadă in care s-a îngrăşat foarte tare, Lavinia Pîrva nu a mai purtat verigheta şi nici inelul de logodnă. După ce a născut, în doar câteva luni, Lavinia a revenit apropae de silueta de altădată, iar acum, la aproape un an şi jumătate arată parcă mai bine ca niciodată. Însă, verigheta nu a mai pus-o, deşi acum nu se mai pune problema că nu îi intră pe deget. Doar la evenimente speciale, Lavinia poartă verigheta.

Lavinia Pirva poarte acum extrem de rar verigheta[Sursa foto: Instagram]

Ce a comentat Lavinia Pirva dupa ce a aparut stirea ca divorteaza de Stefan Banica Jr

Dupa ce a aparut stirea ca este in parg de divort, Lavinai Pirva a infirmat vestea printr-un mesaj pe pagina sa de socializare.

"Si iata cum vuieste presa că divortez, pentru că apar intr-o poză unde nu am verigheta pe deget! Pai nu divortez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă! Că altă treabă nu am ! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul,căci nici ea,instanța sărăcuța alta treabă nu are! Doamne mare ți-e gradina! Cum să ghicesti asa in stele divortul cuiva pentru simplu fapt că verigheta lipseste de pe deget? Hai că de data asta n-ati zis nimic de "surse din anturajul cuplului" , asta mai lipsea! Voi purtati tot timpul verighetele, nu vă este frică că se lipește covidul de metal? Dragi cetateni, din presă, nu mai sunt subiecte interesante ? Alegerile din America, problemele cauzate de pandemie, închiderea piețelor,lipsa locurilor din spitale ? Dacă considerați ca acestea sunt lucruri mai puțin importante decât lipsa verighetei (wow!) de pe degetul meu , atunci vă spun ca sa dormiți linistiti! Cand voi divorta, vă sun eu pe fix! Momentan suntem îndrăgostiți. Lulea!", este mesajul postat de Lavinia Pirva dupa ce a aparut vestea cu divortul ei de Stefan Banica Jr.