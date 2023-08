Lavinia Pîrva, fotografie incendiară pe internet! Iată în ce ipostază s-a pozat soția lui Ștefan Bănică Jr.!

In articol:

Lavinia Pîrva se numără printre cele mai frumoase artiste de la noi din țară și are și un corp de invidiat. Recent, bruneta și-a răsfățat fanii cu o fotografie incendiară în care își etalează silueta, dar și decolteul generos.

Lavinia Pîrva, fotografie incendiară pe internet

Iată cum s-a pozat partenera de viață a lui Ștefan Bănică Jr.?

Lavinia Pîrva se numără printre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară, dar cu toate acestea ea preferă să stea mai departe de lumina reflectoarelor. Artista are o afacere cu haine, dar este și mamă cu normă întreagă pentru băiețelul pe care îl are cu Ștefan Bănică Jr.

Pentru că vara este sezonul vacanțelor, Lavinia a profitat de ocazie și a plecat într-o escapadă și să se relaxeze. Nu a uitat nici de fanii ei din mediul online și a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie în care își evidențiază silueta demnă de invidiat. La cei 38 de ani pe care îi are, bruneta se menține într-o formă de zile mari, iar în fotografie este îmbrăcată într-o rochie lungă cu imprimeu animal print, care lasă la vedere bustul generos cu care a fost înzestrată.

Ce a pățit recent artista

Recent, soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a confruntat cu o problemă importantă: cenzura din social media. Astfel, cei de la YouTube i-au închis canalul după ce bruneta a postat niște melodii interpretate de ea, dar care aparțin altor artiști.

„Hello! Vreau să vă povestesc un lucru care mi s-a întâmplat în ultima perioadă, și anume că am pierdut canalul de Youtube. Canal pentru care am muncit destul de mult, iar lucrul acesta s-a întâmplat pentru faptul că am ales să cânt niște cover-uri ale unor piese sârbești. Eu, fiind din Timișoara, crescând cu muzica asta, mi-a făcut plăcere să am astfel de muzică în repertoriu. Dar, din păcate, nu am putut să merg cu proiectul ăsta mai departe, deoarece producătorii și compozitorii piesei nu au fost de acord, astfel încât au ales să închidă canalul, deși eu le-am oferit, bineînțeles, monetizarea și am trecut drepturile autorilor. Dar, pur și simplu, nu au fost de acord”, a spus vedeta.