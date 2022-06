Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică, părinți pentru a doua oară? Artista a dat tot din casă: „Mamă cu normă întreagă”

In articol:

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă de circa un deceniu. Cei doi au o relație specială, iar rodul iubirii lor a venit pe lume în urmă cu 3 ani, un băiețel care le face viața mai frumoasă părinților lui în orice moment.

Invitată în cadrul unei emisiuni, artista a vorbit, printre altele, și despre venirea pe lume a unui al doilea copil. Iată ce planuri de viitor au cei doi!

Până nu acum mult timp, Lavinia Pîrva a fost mămică cu normă întreagă, iar principala sa activitatea a fost să petreacă timp alături de cel mic. De puțin timp, însă, partenera lui Ștefan Bănică Jr a început din nou activitatea muzicală, fiind foarte încântată de acest lucru. Artista are un program destul de încărcat acum, pentru că este nevoită să facă față responsabilităților de familie, dar și în plan profesional. Chiar și așa, se pare că se descurcă cu brio și nu neglijează nici cariera, dar nici pe cel mic, care acum este la vârsta la care are cea mai mare nevoie de mama lui.

Lavinia Pîrva îl va face pe Ștefan Bănică Jr. tată pentru a doua oară?

Lavinia Pîrva și-a dedicat 3 ani în mod exclusiv creșterii băiețelului ei. Întrebată dacă își mai dorește un copil, artista a răspuns, fără să stea pe gânduri, că nu mai are în plan să rămână însărcinată, pentru că micuțul face cât 10 la un loc.

„Nu, că fi-miu face cât 10. Depinde mult și de copil. Copiii sunt diferiți ca și temperament. Acum avem ajutor, dar până acum am vrut să fiu o mamă cu normă întreagă. Mă ajuta mama, dar acum avem ajutoare pentru că eu am început activitatea și am nevoie de lucrul ăsta”, a spus Lavinia Pîrva, conform SpyNews.

Pe de altă parte, Lavinia Pîrva a vorbit și despre activitatea sa profesională.Chiar dacă a reînceput doar de o lună, se pare că deja agenda ei este plină cu activități.

„Mi-am început activitatea profesională de o lună și sunt neașteptat de bine cu agenda, pentru că am dat drumul la proiectul ăsta cu muzică balcanică. Îl începusem eu înainte de pandemie, dar am lăsat-o un pic mai ușor, iar acum am revenit în forță. Am avut spectacole și s-a umplut agenda. Nunți, botezuri, cumetrii, pentru că românilor le place să se distreze și noi cântăm muzică balcanică. Gata, am început treaba”, a mai spus aceasta.