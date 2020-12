Lavinira Pîrva, mămică pentru a doua oară?! Declarații emoționante ale artistei: ”Sunt extrem de fericită”

Lavinia Pîrva se declară o mămică împlinită. Cântăreața este mai fericită ca niciodată alături de băiețelul ei și de Ștefan Bănică Jr.

In articol:

Citeste si: Lavinia Pîrva a spus tot adevărul despre divorțul de Ștefan Bănică Jr.! "N-am purtat verighetă de mult timp..."

Artista a mărturisit, în cadrul unei emisiuni TV, că de când a venit Alexandru pe lume, viața ei este mai împlinită ca oricând. Soția juratului de la X Factor se descurcă excelent în rolul de mămică, iar fanii ei se întreabă dacă este pregătită să mai aibă un copil.

„Eu trec prin cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Sunt extrem de fericită și am spus așa, niciodată nu am fost mai obosită, dar nici atât de fericită. Eu cumva mă așteptam să fiu așa ca mamă. Vreau să fiu prietenă cu fiul meu. Vreau să nu pierd nimic din toată evoluția lui. O am și pe mama care mă ajută. Sunt foarte fericită.”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul unei emisiuni matinale.

Citeste si: Directorul OMS ar putea fi judecat pentru Genocid - evz.ro

Citeste si: Ce profeții a făcut Nostradamus pentru anul 2021 - bzi.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva, primele imagini după ce s-a scris în presă că își dorește să divorțeze de Ștefan Bănică! Unde a fost surprinsă cântăreața

Cântăreața a explicat că nu se gândește să mărească familia: „Nu mă gândesc la asta. Nici nu știu ce o să se mai întâmple în viitor”, a adăugat soția lui Ștefan Bănică Jr.

Lavinira Pîrva[Sursa foto: Instagram]

Lavinia Pîrva, adevărul despre zvonurile referitoare la divorț

În ultima vreme apăruseră tot felul de zvonuri, conform cărora Lavinia și Ștefan Bănică ar divorța. Totul din cauza unei secvențe, în care Lavinia nu ar fi purtat verigheta.

„Și iată cum vuiește presa că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget! Păi nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziuă! Că altă treabă nu am ! Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel și instanța, mă așteaptă zilnic în caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța alta treabă nu are! Doamne mare ți-e gradina! Cum să ghicesti așa în stele divorțul cuiva pentru simplu fapt că verigheta lipsește de pe deget? Hai că de data asta n-ați zis nimic de “surse din anturajul cuplului”, asta mai lipsea! Voi purtați tot timpul verighetele, nu vă este frică că se lipește covidul de metal?”, spune Lavinia Pîrva, pe contul ei de Instagram.