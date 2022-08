Lecția pe care Anca Dinicu a învățat-o de la mama ei! Actrița a spus totul cu ochii în lacrimi: "Nu știu dacă e neapărat bine"

In articol:

Anca Dinicu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate tinere actrițe de la noi. Piesele de teatru în care apare, dar și personajele cărora le-a dat viață pe micul ecran au făcut-o să fie cunoscută la scară largă.

Cea mai importantă lecție primită de Anca Dinicu de la mama ei

Însă, de departe cel mai controversat personaj pe care l-a interpretat a fost cel din serialul lui Mihai Bendeac, Gina Felea.

Anca Dinicu este un adevărat personaj, dar are și o poveste de viață impresionantă. Aceasta a avut-o drept model pe mama ei, care a învățat-o o lecție valoroasă de viață. Invitată în cadrul podcastului lui Mihai Morar, actrița a povestit unul dintre cele mai grele momente din copilărie sa.

"Atunci când s-a îmbolnăvit era prima mea zi de școală. Mama 7 ani de zile a stat în spital cu tata. Grija ei a fost cumva pentru el. S-a întâmplat la un moment dat ca și eu și sora mea și tata să fim în spital, iar mama să se împartă la trei spitale diferite. Eu mă operam de apendicită, sora mea de deviație de sept și tata, ca de obicei, de cancer. Mama e un erou. Nici nu știu dacă e bine ce am învățat de la ea. Ea nu s-a pus niciodată pe ea pe primul loc și e treaba aia cu să te iubești pe tine, ca să îi iubești și pe ceilalți, dar eu nu prea cred chestia asta. Ea nu s-a pus pe ea niciodată pe primul loc, iar grija și iubirea pentru cei din jur a fost mult mai importantă și nu știu dacă e bine, încă nu îmi dau seama.", a declarat Anca Dinicu.

Anca Dinicu, pregătită să devină mamă

Deși nu este mamă, și-ar dori. Anca Dinicu a dezvăluit că își dorește copii și ar fi pregătită oricând să fie mămică.

"Sunt foarte pregătită să am copii. Îmi dau seama prin prisma faptului că am doi căței, unul de 14 ani și celălalt de 8, pe care îi duc la doctor mai des decât mă duc pe mine. Am treaba asta de mămică și îmi doresc copii.", a mărturisit Anca Dinicu, la podcastul Fain & Simplu.

