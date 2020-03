Ramon Chicireanu, cunoscut publicului după participarea la Masterchef, a murit, săptămâna trecută din cauza unei boli nemiloase. Avea doar 37 de ani, și de mai bine de doi ani se lupta cu un cancer limfatic extrem de agresiv. Ramon de la Masterchef, așa îl știau toți pe tânărul pasionat de bucătărie care a făcut senzație la cunsocutul show tv.

Însă, nu este singura emisiune la care Ramon Chicireanu a participat. Împreună cu soția sa, Ramon a fost concurent la emisiunea ”Guess my age” prezentată de Dan Negru, iar unul dintre bărbații căruia Ramon a trebuit să-i ghicească vărsta a fost Moș Ștefan. Pe vremea aceea, celebrul cioban avea …doar 100 de ani, însă Ramon i-a dat mult mai puțin.

Dan Negru a scris pe Facebook despre întâlnirea celor doi, morți săptămâna trecută, din alte cauze decât infectarea cu coronavirus, virusul de care se teme acum întreaga lume. ”Am filmat acu' doi ani cu Moș Ștefan, cel mai bătrân român.102 ani. A murit ieri in ... accident de tractor. In show-ul in care l-am avut invitat, "Guess my age", lui Moș Ștefan trebuia sa-i recunoască vârsta un concurent,Ramon, care avea 37 de ani.Ramon a murit săptămîna trecută. Cancer. Există moarte și dincolo de coronavirus”, este mesajul lui Dan Negru.

Moș Ștefan, cel mai cunoscut cioban, a murit la 102 ani, călcat de un tractor

Moș Ștefan era în putere și atunci și acum, la 102 de ani și probabil că ar mai fi trăit câțiva ani, dar un accident bizar i-a pus capăt vieții. Moș Ștefan era la stână și a fost călcat de un tractor.

”Am aflat aseară, de la Ctitorul Schitului Straja, o veste tristă, nea Ștefan a murit, a trecut din lumea aceasta. Nu pentru că era bătrân, deși avea 102 ani, nici pentru că era bolnav, în această perioadă a îmbolnăvirilor de tot felul, ci dintr-un accident stupid. Am înțeles că un tractor de la stână, undeva prin jud. Arad, unde în ultimul timp îl ajuta pe fiul dânsului la oi, a dat cu spatele peste dumnealui fără să îl observe. Acolo i-a fost scris să moară. Toți murim în lumea asta, mai devreme sau mai târziu, dintr-un motiv sau altul, toți după cum ne este rânduit de Bunul Dumnezeu, Creatorul nostru minunat. Totul este sub Pronia Lui Cerească. Să fim oameni buni, ca nea Ștefan, să fim oameni curajoși și credincioși ca nea Ștefan. Veșnica să-i fie pomenirea! L-am spovedit și împărtășit cândva pe nea Ștefan la Schitul Straja. Om bun. Pâinea lui Dumnezeu. O să ne fie tare dor de el. Mai era născut și pe 26 octombrie, de Sf. M. Mc. Dimitrie. Am să-l pomenesc toată viața la Proscomidie”, spune Dimitrie Ivașco, starețul schitului Straja, citat de replicahd.ro