Legătura neștiută dintre Ruby și Rona Hartner! Nimeni nu a știut asta despre cele două până acum: „M-am dus la ea la liceu”

In articol:

Ruby și Rona Hartner se numără printre cele mai iubite artiste de la noi din țară, iar cele două fac senzație peste tot pe unde merg, în special în cadrul spectacolelor pe care le susțin, o mulțime de oameni strângându-se la fiecare concert de-al lor pentru a le vedea prestația.

Ei bine, însă, un lucru pe care puțini dintre fanii celor două îl știau despre acestea este că, pe Rona Hartner și Ruby le leagă o prietenie de ani buni, de pe vremea când bruneta avea vârsta de 16 ani. Rona a povestit în detaliu cum a cunoscut-o pe prietena sa, explicând că în urmă cu mai mulți ani, a fost la liceul lui Ruby, devenindu-i mentoră acesteia.

Rona Hartner, o nouă problemă de sănătate! După ce a învins cancerul, acum asta: „Am început să iau un tratament”

„Pe Ruby o știu de la 16 ani. Eu am fost mentorul ei, la 16 ani, când m-am dus la ea la liceu. Eu eram deja în Gadjo Dilo, aveam 25-26 ani. Atunci a venit așa o fetiță dintr-o clasă de engleză și m-a întrebat ce trebuie să facă pentru a reuși în meseria asta. I-am zis doar că trebuie să muncească foarte bine. Peste ani mi-a spus că a făcut exact ce i-am spus eu atunci. Într-adevăr ea muncește și „rupe”, creează piese după piese. Mi-ar plăcea mult să cânt cu ea. Ar fi genial”, a povestit Rona Hartner, pentru Ego.ro.

Citeste si: "Ce bine ca măcar aceasta are lungimea potrivită!" Care a fost gestul controversat făcut de către Prima Doamnă a României, chiar înainte de înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Rona Hartner, pasionată de modă

Rona Hartner se poate declara un artist complet, pentru că pe lângă talentul muzical, aceasta are o pasiune și pentru modă, multe dintre ținutele pe care le poartă în aparițiile sale TV fiind create chiar de ea.

Citeste si: Smiley, după ce a văzut duetul iubitei sale cu Rona Hartner. Gina Pistol a fost dată de gol: „Cântă...”

Recent, la evenimentul organizat pentru lansarea piesei lui Ruby, Rona Hartner a abordat o ținută cu care, fără doar și poate, a atras toate privirile.

„Ruby mi-a cerut să o facem lată, în seara asta să fie look darkish, așa că mai Rumburac decât atât nu am putut să mă fac. Am jucat jocul. Am toată considerația și tot respectul pentru Ruby și nu putea ea să-mi ceară dress code negru tenebros și eu să încep să vin cu rochiță cu flori. Eu nu sunt cu negrul, tocmai de aceea în seara asta am o geantă cu Sfânta Inimă a lui Iisus pe care am făcut-o expres ca să se vadă că nu sunt chiar așa ‘întunecată’.

Această rochie am avut-o într-un film. Deci este rochia mea dintr-un film și este și creată de mine. Îmi vine bine și chiar am făcut-o în 2009. Țin minte exact pentru ce film a fost: ‘Les ailes brulees’ (n.r Aripile arse). Este un film pe care l-am făcut cu o regizoare, Mathilde Laconche, și eram îmbrăcată cu acest costum.”, a mai povetit Rona.

Rona Hartner