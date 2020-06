In articol:

Moartea lui fulgerătoare și faptul că trupul neînsuflețit a fost descoperit după zile bune de la deces ne-a trimis cu gândul la regretata Cristina Țopescu.

Cei doi au fost descoperiți de vecini, după zile bune de la deces, iar animalele de companie fiind și ultimele ființe pe care le-au avut alături și care au dat "alarma".

Costin Mărculescu a murit

Costin Mărculescu a fost găsit mort în casă, după ce vecinii alarmați de faptul că nu-l mai văzuseră de câteva zile, au sunat la 112. Oamenii legii care au venit imediat la locuința lui Costin Mărculescu l-au găsit mort în baie.

O primă ipoteză a morții lui Costin Mărculescu a venit de la Mara Bănică, bună prietenă cu actorul. Aceasta a declarat că în urmă cu doi ani, Costin Mărculescu a chemat salvarea pentru că a avut un puseu de tensiune. ”Numerele de contact în caz de ceva grav erau al meu și al lui Pepe. Mi-a spus că dacă se întâmplă ceva cu el, noi să-l înmormântăm”, a povestit Mara Bănică. Tot jurnalista a mărturisit că doctorul i-ar fi spus atunci lui Costin Mărculescu că trebuie să ia toată viața pastile pentru inimă.

Cristina Țopescu a fost găsită moartă în casă! Avea 59 de ani

Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, pe 12 ianuarie, în casa sa din Otopeni. O vecină, care-i era și prietenă, a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. În urma sesizării, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezenta urme vizibile de violență.

Anchetatorii care au intrat în casă au susținut că fosta jurnalistă era în pat, învelită, părea că dormea. De altfel, se pare că aceasta chiar a murit în somn. Din păcate, Cristina Țopescu murise, conform medicilor legiști, cu circa două săptămâni înainte de a fi găsită.

Fata celebrului comentator sportiv Cristian Țopescu a murit vegheată de o căţeluşă împuşcată, după cum a dezvăluit Florin Petruţ, unul din amicii apropiaţi ai Cristinei. Florin a reacţionat după o postare a Sandei Nicola. ”Discuția despre dacă a căutat-o sau nu cineva în ultimele săptămâni este pur și simplu o tâmpenie. Dacă un om pe care tu îl știai în putere nu îți răspunde la telefon de Revelion, te gândești că e mort sau mai degrabă că e undeva cu gălăgie și nu aude telefonul? Zău că nu are sens să alunecăm pe panta asta. Cristina a fost iubită. PUNCT. De ce trăia singură, asta nu e treaba niciunuia dintre noi. OK?”, a scris prezentatoarea de televiziune, şi ea o amică de-a Cristinei.

”A murit vegheată de Șiba, cățelușa cu 11 alice în ea, pe care Cristina a salvat-o. Șiba și-a dat ultima suflare lângă Cristina. Era un om foarte sensibil, blând. Uneori, vorbeam până în zori. Nu era singură ea ca om, nu din cauza ei. Era singurătatea unui om care nu are o familie și e absolut normal. Era un om iubit, nu aveai cum să nu o placi! Nu a mai răspuns la mesaje din 26 decembrie. Mulți ne-am gândit că are o perioadă în care vrea să fie singură, că e afectată de ceea ce se întâmplă cu animalele în aceste zile. Ultimul mesaj i l-am dat de Revelion și nu am primit niciun răspuns”, a explicat apoi Florin.

Trupul Cristinei a fost incinerat joi, 16 ianuarie, la crematoriul Vitan-Bârzeşti, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.