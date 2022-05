Legea care scapă România de dependența de gazele din Rusia a trecut de Parlament. Sunt românii asigurați pentru următorii 20 de ani? | EXCLUSIV

In articol:

Legea offshore, care reglementează operațiunile petroliere și de extragere de gaze din Marea Neagră, a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, cu 249 de voturi „pentru” și 34 de voturi „împotrivă”, și

Constantin Rudnițchi, analist economic: „O lege ca aceasta trebuie să asigure un echilibru între stat și investitor.”

urmează să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis. Proiectul promite să acopere și necesarul asigurat, în trecut, de importurile de gaze din Rusia.

Liderii coaliției de guvernare susțin că această lege va aduce independența energetică a României și, mai mult, va transforma țara noastră într-un exportator de gaze naturale. Din exploatarea resurselor din Marea Neagră, statul va încasa în viitor 60%, din taxe și impozite, potrivit Ministrului Energiei, Virgil Popescu. Tot acesta a declarat recent faptul că „primul gaz” din mare va fi scos în prima parte a anului viitor, urmând ca, din 2026, acesta să intre în circuitul național.

„Vom afla dacă aceste condiții sunt favorabile după ce legea va fi promulgată și când vom vedea că investitorii vor anunța că au decis să înceapă exploatarea. Mi se pare optimist termenul anunțat de Ministrul Energiei. Urmează să înceapă lucrările pentru exploatare, pentru că exploatarea efectivă, adică extragerea gazului din Marea Neagră, va începe în orizontul anului 2026. O lege ca aceasta trebuie să asigure un echilibru între stat și investitor. Investitorii au nevoie de predictibilitate, de taxe decente, iar statul vrea să încaseze bani și să folosească gazele, dacă este cazul.(...) Unii dintre români sunt într-o mare confuzie. Ei s-ar aștepta ca statul român, fără să bage măcar un leu, să primească, eventual, de la compania care extrage, toate gazele, ca să le vândă. Așa ceva este aberant”,

a declarat Constantin Rudnițchi pentru WOWbiz.ro.

Constantin Rudnițchi: „În următorii 4 ani, statul are timp să termine și acea centrală de producție de energie electrică din gaze naturale a Romgazului, de la Iernut.”

Rezervele suplimentare și dreptul de preempțiune al statului român pentru gazele extrase din Marea Neagră deschis, cel puțin teoretic, noi orizonturi și pentru dezvoltarea industrială a României. Explozia prețurilor la gaze a dus la limitarea producției de îngrășăminte chimice pe bază de azot, ceea ce ar însemna o oportunitate pentru țara noastră, dacă nu ar fi rămas doar cu doi mari producători de îngrășăminte la nivel național din 11 existenți la începutul anilor '90. Un alt proiect-cheie care ar beneficia de resursele din Marea Neagră ar putea fi cel al centralei electrice pe gaze de la Iernut, care aparține de compania de stat Romgaz. Recent, proiectul a fost deblocat, la finalul lunii trecute, printr-o ordonanță de urgență care modifică legea achizițiilor publice sectoriale.

„Cel mai inteligent lucru pe care ar putea să-l facă statul român ar fi să se gândească la modul în care se vor procesa aceste gaze sau se vor consuma. România are nevoie, probabil, de 2-3 combinate de îngrășăminte chimice, în care să se folosească gazul extras, și, în general, de industrie petrochimică. Din câte am înțeles, acest gaz este de mare calitate, așa că el ar trebui transformat în produse procesate. În următorii 4 ani, statul are timp să termine și acea centrală de producție de energie electrică din gaze naturale a Romgazului, de la Iernut”, a mai spus Constantin Rudnițchi.