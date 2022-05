Legea offshore, pe masa deputaților. Vom avea primele gaze naturale din Marea Neagră până la finalul anului? | EXCLUSIV

In articol:

Proiectul de lege vizează operațiunile de exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze atât pe mare (offshore), cât și în apropierea țărmului (onshore), la adâncime.

Aurelian Dochia, economist: „Când a venit această propunere pentru legea offshore, au fost introduse niște condiții atât de nefavorabile, încât toată lumea a plecat.”

Statul român va aveam prima opțiune la achiziția materiei prime rezultate din exploatare, dacă această lege va trece și de Camera Deputaților.

Prezent în ședința de marți din Senat, Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a prezentat principalele modificări aduse de coaliția de guvernare la legea offshore. Ministrul a insistat asupra faptului că adoptarea legii va debloca investițiile în Marea Neagră și va transforma România în furnizor de energie regional. Mai mult, acesta a promis că primele gaze naturale extrase din Marea Neagră vor fi livrate în a doua partea a acestui an, un termen pe care Aurelian Dochia îl consideră „optimist”.

„Este foarte optimist. Poate că dânsul are informații pe care eu nu le am. Să sperăm, pentru că, până la urmă, modul în care trecem de iarna următoare depinde foarte mult de această promisiune. În condițiile în care Europa își propune să renunțe la energia rusească, în primul rând petrolul până la sfârșitul anului, dar probabil că și gazele vor fi luate în colimator”, a declarat Aurelian Dochia în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Un punct important al proiectului de lege este faptul că România va deține dreptul de preempțiune la cumpărarea gazelor.

De asemenea, statul va încasa 60% din veniturile rezultate din exploatare și 40% se vor duce către investitori.

„Modalitățile de împărțire a venitului sunt foarte variate și este greu să apreciezi dacă este corectă o anumită situație sau nu. Acolo unde condițiile de exploatare sunt foarte dificile, este normal ca investitorul să aibă o parte mai mare din câștiguri. Acolo unde gazele sunt mult mai ușor de exploatat, n-ar trebui să aibă o parte atât de mare. În Marea Neagră, condițiile nu sunt foarte ușoare și atunci varianta 60/40 poate să fie rezonabilă. În urmă cu câțiva ani, când a venit această propunere pentru legea offshore, au fost introduse niște condiții atât de nefavorabile, încât toată lumea a plecat. Niciun investitor n-a mai vrut să exploateze”, a mai spus Aurelian Dochia.

Aurelian Dochia despre supraimpozitarea exploatărilor de gaze naturale: „Arată că astfel de reglementări sunt depășite de situație.”

Dezbaterile din comisiile de specialitate ale Senatului nu au modificat semnificativ legea offshore. Unul dintre amendamentele depuse de USR, prin care profitul din operațiunile de exploatare ar fi fost transferat către Pilonul II de pensii, a fost respins cu 21 de voturi pentru și 65 împotrivă.

„Ideea de a separa și de a fragmenta sistemul de impozite și taxe care, și așa, are destule găuri, ca un cașcaval, nu are niciun sens. Trebuie să avem un sistem unitar, veniturile să fie integrate în bugetul public și, de acolo, să fie repartizate într-un fel. E fără sens să fie trecute la Pilonul II, pentru că de acest pilon beneficiază o mică parte din populație, și atunci ce rost are acest tratament preferențial? Se presupune că este o contribuție individuală, pe care fiecare o pune deoparte pentru pensie”, le-a spus Aurelian Dochia jurnaliștilor WOWbiz.

Noul proiect de lege modifică un pic regulile de supraimpozitare, astfel că producția de gaze din Marea Neagră va fi supraimpozitată cu cota maximă prevăzută de lege, adică 70% din veniturile realizate cu practicarea prețurilor de peste 190 de lei/MWh.

„Cred că această discuție arată că astfel de reglementări sunt depășite de situație. Dacă ne uităm la evoluția prețurilor pe piața internațională, în momentu de față, aceste cifre n-au nicio legătură cu ce se întâmplă acum. Prețurile pot depăși orice barieră, în orice moment, și atunci intervine această măsură arbitrară de supraimpozitare”, a adăugat Aurelian Dochia.