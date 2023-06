Lele lămurește scandalul cu fosta soție! Andra Volos a fost neagră de supărare: "Îmi spunea că sunt amantă, că sparg case" | EXCLUSIV

In articol:

Andra Volos și Lele au aflat, în sfârșit, sexul bebelușului! În cadrul unui eveniment special, într-o atmosferă romantică și având alături familia și prietenii, cei doi au fost extrem de emoționați în momentul în care baloanele și fumigenele roz au fost lansate pe marginea piscinei.

Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a început să plângă de bucurie și a sărit în brațele cântărețului, care a fost un pic dezamăgit, în condițiile în care își dorea un băiețel. Însă, până la urmă, s-a bucurat și el de tot ce se întâmplă și a sărutat-o pe femeia care îi poartă în pântece copilul.

Andra Volos, criticată din cauza situației familiale a lui Lele

Relația celor doi a fost aspru criticată la început, Andra Volos primit numeroase etichete din partea internauților. Despre frumoasa brunetă s-a spus că i-ar fi spart mariajul lui Lele, însă artistul era deja despărțit de 3 ani de soție, după cum a mărturisit chiar el.

"Am avut eticheta aia că uite a spart casa, amanta. El nu a vorbit atât de public, în afară de munca lui și de piesele lui, el nici nu prea a vorbit", a dezvăluit Andra Volos.

Lele a evitat să vorbească despre relația lor, el fiind convins că viața de familie trebuie să fie viață de familie, în timp ce cariera și viața publică este dedicată și trăită în fața fanilor.

"Eu nici la început nu am vrut să vorbesc, pentru că oamenii de acasă văd doar ce vor ei să vadă. Munca mea este munca mea, relația este relație. Ce se întâmplă în casă rămâne în casă, ce trebuie să știe lumea este munca mea. Din cauza acestei etichete care i s-a pus ei, acestor cuvinte urâte, am decis să spus public că suntem împreună. Lumea o eticheta ca amantă, dar eu nu mai am relație de trei ani de zile. Nu a existat așa ceva și tocmai de aceea am decis să ies să spun public. Tocmai de aceea nici nu am vrut să vorbesc, pentru că știam că vor fi fel de fel de comentarii cu oamenii, de aberații pe care le vor spune și am vrut să rămână între noi. E mai important să trăiești o poveste de dragoste în doi, decât în văzul lumii. E mai important să fiu eu fericit în sufletul meu și ea", a precizat Lele, la WOWnews.

Andra Volos, emoționată că va deveni mămică de fetiță

Andra Volos este în culmea fericirii. Tânăra a aflat că este mămică de fetiță, alături de bărbatul pe care îl iubește.

"Sunt foarte mândră. Am emoții, tremur toată. Este cel mai unic moment din viața mea. Până ieri am crezut ziceam că am fetiță, dar credeam că e băiat. Dumnezeu a ținut cu mine de data asta, nu se știe la următorul copil ce o să fie. Sunt foarte fericită și cu siguranță o să fiu cea mai bună mamă. O să am grijă de ea, o să o îmbrac, o să fiu acolo. Luna viitoare pe 25 eu trebuia să am cununia, dar am anulat-o pentru că am aflat că sunt însărcinată.", a declarat Andra Volos.

