Lele și Andra Volos au ales numele fetiței lor. Cei doi îndrăgostiți au făcut o alegere specială pentru primul lor copil: ”Am ajuns la un comun acord”

Andra Volos și Lele trăiesc o frumoasă poveste de iubire, din care va veni curând pe lume o minune de copil.

Cei doi așteaptă cu nerăbdare să își strângă în brațe copila, căci da, dacă nu știați încă, șatena va deveni mamă de fată.

Cuplul a ales numele fiicei lor

O fetiță care, după cum spune manelistul, va purta un nume special. După ce au luat multe opțiuni în calcul, acum Lele spune că el și partenera sa de viață au ajuns la un numitor comun.

”M-am gândit și am ajuns la un comun acord cu Andra și i-am pus numele Kim fetiței noastre”, a spus Lele, în cadrul unei emisiuni TV.

După care tot el a vorbit și despre starea Andrei Volos, având în vedere că mai are doar foarte puțin și va deveni mamă pentru prima dată.

Conform spuselor manelistului, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” nu este în cea mai bună formă a sa, dar nici nu se plânge, căci situația nu este una dramatică.

” Andra este acasă, nu s-a simțit prea bine în perioada asta, cu sarcina, dar e ok. Mai avem foarte puțin, mai avem aproape două luni și naște. Vă dați seama că mai are dureri de burtă, se simte rău, nu prea poate dormi, dar sunt niște lucruri mici. Deocamdată e ok, mai sunt două luni”, a mai spus Lele.

Cât despre el, pentru că în aproape două luni își va strânge a doua fetiță în brațe, căci și prima parteneră l-a făcut tată, cântărețului spune, bucuros nevoie mare, că abia așteaptă momentul pentru că deja știe cum e.

Și mai mult decât atât, Lele declară că își mai dorește și alți copii, dacă așa va vrea Dumnezeu să îi facă viața.

”Panicos nu pot spune că sunt, pentru că sunt la al doilea copil, o am și pe Antonia. Oamenii care îmi ascultă muzica știu despre fetița mea mai mare, Antonia. Sunt la al doilea copil, sunt forță, mai fac șase, șapte. Mulțumim mult lui Dumnezeu că ne ține sănătoși și să vină, câți copii or veni sunt bineveniți”, a mai spus Lele.