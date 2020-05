In articol:

”Le fac azi o propunere, fermă, lui Viorel și Vulpiței, să vină, să semneze cu mine și să filmeze cu mine timp de două luni. Le fac contract, le pun un miliard pe masă. Le dau un miliard de lei, cash, doar să lucreze cu mine, să nu se mai ducă la tv", susține Leo de la Strehaia.

Mai mult decât atât, Leo de la Strehaia s-a așezat la masă cu prima lui soție, Anca, și au negociat situația. Și, pentru a se asigura că are susținerea celebrei Anca de la Strehaia, ”Prințul Țiganilor” i-a făcut o ofertă greu de refuzat. Mai exact, pe lângă suma imensă de bani, Leo de la Strehaia i-a propus lui Viorel al Vulpiței să încerce să vadă cum s-ar înțelege cu Anca de la Strehaia. Iar fosta soție a lui Leo, Anca de la Strehaia, nu s-a arătat deloc deranjată de idee. ”E un om cuminte, îmi pare rău de el. Ea își bate joc de el Vulpița! Prea se coțăie pe acolo, iar el vede și nu spune nimic. E om bun. (...) Să vină aici, îl aștept cu brațele deschise. Am casa mare, are unde să doarmă, are ce să mănânce, doarme aici la mine”, a spus Anca de la Strehaia.

”Să vină Viorel, îl aștept aici, la Strehaia. (...) Să ne cunoaștem, dar nu vorbesc de relație, acum”, a mai spus Anca de la Strehaia zâmbind, încântată de ideea că, după mai bine de 20 de ani în care l-a văzut pe Leo de la Strehaia cum își aduce femei în casă are și ea ocazia să se bucure de un tratament asemănător..

De altfel, mama lui Leo de la Strehaia, Patroana, pare să fie convinsă că, deja, Anca de la Strehaia și Viorel al Vulpiței s-au cunoscut deja. ”Eu aud tot... Am auzit că Viorel al Vulpiței deja vorbește cu Anca... E frumos așa ceva? Cică a și fost deja, într-o zi, la București, Anca a zis că se duce la control la silicoane, dar ea s-a întâlnit cu el. A stat cu el în București, a vorbit cu el...”,a spus Patroana, mama lui Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia, refuzat de Anca, prima nevastă, în plin divorț de Dana Criminala

”Anca mea nu vrea să ne împăcăm, chiar dacă îi făceam și emisiune, îi luam mașină, îi dădeam tot ce dorea. M-am sfătuit cu mama, cu Patroana, și cu sora mea, și am decis însă să merg mai departe și să fac un casting pentru o femeie care să fie nevasta mea. Așa că, pe canalul meu oficial de youtube, asta voi face acum, voi face casting, voi aduce doritoarele să stea cu mine și cu familia mea câteva săptămâni și să vedem dacă se califică”, ne-a spus, trist, Leo de la Strehaia.

Fosta soţie a lui Leo de la Strehaia a şocat pe toată lumea acum doi ani după ce şi-a pus silicoane, şi-a mărit buzele, şi-a schimbat look-ul, chiar a dat jos şi straiele ţigăneşti, toate acestea pentru a-i atrage atenţia lui Leo. ”Arată bine silicoanele, dar eu nu port bluze decoltate, nu stau eu cu sânii pe afară, mi-e rușine. Eu sunt femeie serioasă, nici fustă scurtă nu port”, i-a spus Anca unei apropiate, la acea vreme.

Cu toate acestea, eforturile ei au fost în cele din urmă în zadar, fiindcă Leo de la Strehaia tot a ajuns în braţele Danei Criminala. Relaţia dintre Leo de la Strehaia şi Dana Criminală a fost, încă de când s-a aflat că sunt împreună, una extrem de controversată, bruneta fiind, de fapt, mama Renatei, iubita “Prinţului Ţiganilor” din acea vreme.

Cu toate acestea, Leo de la Strehaia şi Dana Criminală, în ciuda certurilor şi deselor despărţiri şi împăcări, au trecut peste toate tabu-urile sociale şi au rămas împreună, iar acum, pare-se, și-a făcut loc între ei și Anca de la Strehaia. Acum însă, pare-se, între Dana Criminala și Leo de la Strehaia lucrurile s-au îndreptat, iar Vulpița, în ciuda faptului că riscă să rămână fără Viorel, va avea de luptat pentru ”Prințul Țiganilor”.