Leo de la Strehaia s-a născut într-o familie de țigani nomazi iar primii ani de viață i-a petrecut la cort. La două săptămâni după ce s-a născut, el a fost ”arvunit” familiei Ancăi, iar la 11 ani a fost obligat de părinți să se căsătorească și să întrețin relații sexuale cu aceasta.

Leo de la Strehaia, de la cort la palat

”Eu, când eram mic, umblam cu tata. Tata mă lua cu el peste tot. Noi suntem țigani nomazi căldărari iar tata era căldărar. Merega printr-un sat, punea cortul și rămânea acolo. Noi dormeam în cort, eu eram mic în acea perioadă, sunt vreo 35 de ani de atunci.

Tata făcea cazane de țuică și m-a învățat și pe mine meseria asta. Eu făceam cazane mai mici, pentru aragaz... Așa a început viața mea.

În noaptea nunții, a adormit lângă mireasă

Când aveam 11 ani, tata s-a hotărât să mă însoare. La noi, la țigani, copiii se arvunesc de mici. Pe noi ne-a arvunit, de fapt, când aveam 2 săptămâni. Eu eram în fașă și la fel și Anca. Când aveam două săptămâni, părinții și bunicii noștri, bunicul meu a fost bulibașa Mitea, au stabilit ca atunci când vom crește, când vom face 10-11 ani, s-o iau de nevastă pe Anca.

Când a venit vremea, pe la 11 ani, trebuia să mă însor. Vă dați seama, ce știam eu la acea vârstă, de însurătoare? Trebuia să fac nuntă, era cu zestre din partea fetei, dădea salbe de aur. Și eu eram încântat, dar nu știam cu ce se mănâncă. Dacă aveam minte de acum, n-aș mai face niciodată așa ceva.

Așa că eu m-am însurat la 11 ani. A fost un mare chin în zilele alea, pentru mine. Aveam 11 ani dar trebuia să mă culc cu mireasa! Așa era la noi, trebuia să arăți că e fată mare! Sincer vă spun, fraților, a venit beleaua pe capul meu, când trebuia să mă pună să dorm cu mireasa. Toți țiganii erau pe capul meu, ăla zicea ceva, ăla altceva... M-am pus să mă culc cu mireasa și am adormit! Peste o oră-două, au venit țiganii peste mine, ”bă, ce-ai făcut?”... N-am făcut nimic, ce să fac? Ce știam eu să fac la 11 ani?

Leo și Anca de la Strehaia, adevărul despre relația lor

Toată lumea m învinovățește că nu stau cu Anca, de ce nu încerc cu ea... Eu vă spun simplu: nu sunt certat cu Anca, avem o relație de prietenie foarte bună pentru că avem copii împreună și nu am putea să ne certăm niciodată. Sentimente, între noi nu mai există așa ceva...”, a povestit Leo de la Strehaia pe canalul lui de Youtube.

”Prințul țiganilor” a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu interpreta Carmen Șerban, despre care toată lumea știe însă pe care cântăreața n-a mai recunoscut-o. El a povestit că a cunoscut-o pe aceasta când avea 20 de ani.

Ce spune Leo despre relația cu Carmen Șerban

”Au trecut anii și abia pe la 20 de ani am început să simt și eu viața. Am început să plec cu unchiul meu pe la Timișoara, pe la afaceri și acolo am cunoscut-o pe Carmen. Cred că știe toată țara cine este, dar nu pot să spun și numele ei celălalt (este vorba despre interpreta Carmen Șerban, n.r.). (...) Ea avea un bărbat, adică stătea cu cineva în casă. La vremea aia era patronul studioului”, a mai spus Leo de la Strehaia.