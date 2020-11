Leo de la Strehaia e distrus! Nu se mai poate opri din plâns: ”Mama are o tumoră la ficat”

Olga si Patroana, mama lui Leo de la Strehaia, se simt rau

Mai exact, izolat în propria casă de teama coronavirusului, Leo de la Strehaia tremură de frică pentru că mama sa ar putea să se fi îmbolnăvit de temuta gripă, lucru care ar putea să îi fie fatal având în vedere restul comorbidităților avute.

Cu o privire pierdută, vizibil afectat, Leo de la Strehaia a vorbit despre situația familiei sale. ”Chiar suntem într-o situație foarte aiurea, mama se simte foarte rău, Olga (sora lui Leo de la Strehaian, n. red.) la fel, mama la fel. Avem stări de vomă... Toată familia se simte rău... Chiar ieri au murit doi țigani de coronavirus, au stat și au crezut că sunt răciți, nu aveau nimic, și au rămas fără aer, s-au dus la spital, dar era prea târziu. Problema e că sunt și foarte speriat”, a povestit Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia crede ca e bolnav de coronavirus

Mai mult, cel mai tare, recunoaște el, în îngrijorează situația mamei sale, Patroana fiind, susține Leo de la Strehaia, grav bolnavă. ”Mi-e frică și de mama mea foarte mult, mi-e frică să nu pățească ceva. Nu știu dacă se știe, dar mama are o rumoră la ficat de 6 cm. De un an de zile nu a mai crescut tumora, dar vă dați seama ce înseamnă acest virus, dacă cumva, l-a luat mama? Este foarte grav! Dacă pățește mama ceva, vă spun de acum, vreau să mor și eu, pe cuvântul meu! Țin foarte mult la ea, la sora mea, la mama mea, la toaăt familia. Prefer să se întâmple ceva cu mine decât să se întâmple ceva cu ei”, a mai spus, aproape plângând, Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia e ingrijorat din cauza Patroanei

Leo de la Strehaia, veșnice probleme de sănătate

”Problema este că majoritatea romilor de aici au coronavirus. Iar eu sunt bolnav, am anumite afecțiuni și sunt predispus pentru coronavirus. Am diabet zaharat, tip 1, insulino-dependent, îmi fac de 4 ori pe zi insulină, am avut un infarct, am avut un accident vascular, am probleme cu tensiunea. Vreau să vă anunț că mă autoizolez în casă pentru că am vorbit cu cei de la DSP și mi-au zis că dacă nu vreau să iau contact cu lumea trebuie să mă izolez. Ne vom izola cu toții din familie”, a explicat, zilele trecute, Leo de la Strehaia. Doar că, pare-se, decizia de a se izola a venit prea târziu, iar acum Leo de la Strehaia și o parte din rudele sale, susține ”Prințul Țiganilor” au simptome care indică că s-ar fi infectta cu coronavirus.