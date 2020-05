In articol:

In urma cu aproximativ o luna era scandal mare intre Leo si mama Renatei Gheorghe. Bruneta se suparase tare si a mers sa depuna actele pentru divort. Intre timp, Printul Tiganilor a vrut sa faca un casting pentru a-si gasi o noua partenera de viata, dar, pentru ca nu a gasit nimic care sa ii fie pe plac, a decis sa se intoarca in bratele nevestei. Si, ca sa o convinga, a bagat mana adanc in buzunar, a scos o suma considerabila si a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a o convinge pe Dana Criminala sa il primeasca din nou in viata ei. Mama Renatei a primit "mita" si a acceptat sa se impace cu Leo.

”Leo a 'decartat' în contul Danei câteva mii de euro pentru a renunța la acțiunea de divorț. Se pare că și-a dat seama că e dependent de ea și a vrut cu orice preț să o aducă înapoi”, a declarat o persoana din anturajul lui Leo de la Strehaia, pentru jurnalistii de la cancan.ro.

Leo de la Strehaia si Dana Criminala nu mai divorteaza! Bruneta a retras actele de la notar dupa ce a primit bani de la sotul ei

Leo de la Strehaia divort. Dana Criminala a retras actele de la notariat, iar acum se iubeste din nou cu cel care este supranumit "Printul tiganilor". Bruneta a uitat toate supararile pricinuite de Leo, chiar daca inainte sustinea ca nu mai e cale de impacare.

”Casătoria mea cu Leo e pe punctul de a se încheia. Am fost căsătoriți din 2015, dar am înaintat divorțul la un cabinet notarial. Urmează să fie și el înștiințat, am considerat că așa e mai bine pentru mine. Nu voi spune motivele, sunt lucruri personale.

Știu că mă iubește și că o să fiu mereu în inima lui indiferent ce o să zică și ce o să facă. Și mai știu că circul este trăsătura lui de bază, iar eu nu o să fac asta, mie îmi plac adevărul și realitatea și credeți-mă… dosarul lui e destul de gros. Și așa are destule probleme de sănătate, probleme cu legea, probleme cu diferite persoane. Ce pot să spun e ca Dumnezeu să-l ajute”, declara, in urma cu cateva saptamani, Dana Criminala.