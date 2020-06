In articol:

Leo de la Strehaia oferă salarii uriașe angajaților, după cum reiese dintr-un anunț postat chiar de el: „Angajez personal pentru locatia din Pitești. Salariu atractiv de la 3000 lei. Posturi disponibile: Shaormar. BENEFICII: Prime de sarbatori, bonusuri de performanta, voucher cadou pentru zile de nastere, loc de munca stabil, in cadrul unei companii in plina crestere si continua dezvoltare, masa asigurata zilnic.mediu placut si prietenos. PROGRAM 1 zi cu 1 zi: 10-22”

Leo de la Strehaia și-a deschis shaormeria acum două săptămâni. “Vă așteptăm mâine 08.06.2020 După ora 12:00 la deschiderea Shaormeriei "LA STREHAIA,, situată în Pitesti”, a postat Leo de la Strehaia pe pagina sa de socializare. El a pregătit o inaugurare specială. (vezi cum și-a bătut joc fiul Nicoletei Guță de Gică Hagi)

„Invitații surpriza la șaormerie lui Leo de la Strehaia, Dana criminala , Marius Televijan , Mihai Nedelcu!”, a explicat Leo de la Strehaia, care, în prima zi de funcționare a fast-food-ului a fost cel care a preparat șaorme pentru clienți, fiind filmat atunci când a servit-o pe Dana Criminala.

WOWbiz.ro a relatat că unul dintre primii clienți ai shaormeriei lui Leo de la Strehaia a fost ”Regele Youtube-ului”, Dani Mocanu care, față în față cu ”Prințul Țiganilor” s-a apucat să facă un show de zile mari. Relaxat, Dani Mocanu a intrat în shaormeria lui Leo de la Strehaia, iar acolo a dat nas în nas cu recent convertitul în shaormar ”Prinț al Țiganilor”.

Leo de la Strehaia oferă salarii uriașe angajaților. L-a invitat și pe Dani Mocanu

Iar acela a și fost momentul în care s-a declanșat nebunia în fast-food. Astfel, Dani Mocanu s-a apucat să cânte, dansând în același timp cu Leo de la Strehaia și mama lui, Patroana, improvizațiile făcute cu un zâmbet până la urechi atrăgând o mulțime de gură-cască. După terminarea show-ului, Dani Mocanu a servit și o shaorma, cu ”de toate”, care, pare-se, a fost pe placul lui, el revenind, susține Leo de la Strehaia, destul de des în fast-food-ul pe care îl patronează.

”Am stat câteva ore la distracție cu Dani Mocanu. A cântat, am dansat, ne-am distrat de minune. Oricum, la ce show a făcut, mi-am dat seama de ce îl iubește lumea atât și de ce are succesul pe care îl are. E un băiat cu care poți vorbi și te poți distra”, ne-a mărturisit în exclusivitate Leo de la Strehaia.