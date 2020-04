In articol:

Cu toate acestea, anul acesta, ”Iepurașul” la care spera el, cadoul la care tânjea, a fost... amânat, și nu din cauza epidemiei de coronavirus.

Mai exact, Leo de la Strehaia spera ca, de Paște, să se împace cu Anca, prima lui soție, mai ales că divorțul de Dana Criminala este inevitabil. Doar că, pare-se, prima nevastă a lui Leo de la Strehaia nu a vrut sub nicio formă să se împace cu el, chiar dacă ”Prințul Țiganilor” i-a promis și luna de pe cer.

”Anca mea nu vrea să ne împăcăm, chiar dacă îi făceam și emisiune, îi luam mașină, îi dădeam tot ce dorea. M-am sfătuit cu mama, cu Patroana, și cu sora mea, și am decis însă să merg mai departe și să fac un castiong pentru o femeie care să fie nevasta mea. Așa că, pe canalul meu oficial de youtube, asta voi face acum, voi face casting, voi aduce doritoarele să stea cu mine și cu familia mea câteva săptămâni și să vedem dacă se califică”, ne-a spus, trist, Leo de la Strehaia.

De altfel, recunoaște Leo de la Strehaia, faptul că nu s-a împăcat cu Anca i-a cam umbrit bucura Paștelui. ”Am petrecut de Paște așa cum se face la noi an de an, cu miei, cu mâncare tradițională, dar nu a fost ca anii trecuți, mai ales că nu am avut niciun suflet cald lângă mine”; ne-a mai spus Leo de la Strehaia, în exclusivitate.

Leo de la Strehaia se împăcase cu Anca

”Da, mă înțeleg extraordinar cu Anca. Are grijă de mine, mă îngrijește, are grijă de copii, este o femeie de casă, una extraordinară”, ne-a spus Leo de la Strehaia înflăcărându-se. Iar apoi, recunoscându-și parcă slăbiciunea pentru prima lui soție, Leo de la Strehaia a dezvăluit că o vrea înapoi. ”Mă împac cu ea, o să fiu cu Anca de la Strehaia. Divorțez și o iau înapoi. Iar apoi, pe canalul meu de Youtube o să fac un serial despre cum se trăiește în familia mea, cu adevărat. Așa cum am făcut, pe vremuri, la WOWbiz, dar acum îl fac la mine pe canal. Iar personajele principale vor fi Anca și cu mine, în cuplu”, ne-a mai dezvăluit Leo de la Strehaia.

Anca, prima nevastă a lui Leo de la Strehaia, și-a pus silicoane

Fosta soţie a lui Leo de la Strehaia a şocat pe toată lumea acum doi ani după ce şi-a pus silicoane, şi-a mărit buzele, şi-a schimbat look-ul, chiar a dat jos şi straiele ţigăneşti, toate acestea pentru a-i atrage atenţia lui Leo. ”Arată bine silicoanele, dar eu nu port bluze decoltate, nu stau eu cu sânii pe afară, mi-e rușine. Eu sunt femeie serioasă, nici fustă scurtă nu port”, i-a spus Anca unei apropiate, la acea vreme.

Cu toate acestea, eforturile ei au fost în cele din urmă în zadar, fiindcă Leo de la Strehaia tot a ajuns în braţele Danei Criminala. Relaţia dintre Leo de la Strehaia şi Dana Criminală a fost, încă de când s-a aflat că sunt împreună, una extrem de controversată, bruneta fiind, de fapt, mama Renatei, iubita “Prinţului Ţiganilor” din acea vreme. Cu toate acestea, Leo de la Strehaia şi Dana Criminală, în ciuda certurilor şi deselor despărţiri şi împăcări, au trecut peste toate tabu-urile sociale şi au rămas împreună, iar acum, pare-se, și-a făcut loc între ei și Anca de la Strehaia.