După ce a fost la mare alături de Dana Criminala, iar acolo și-au făcut de cap ca doi îndrăgostiți, Leo de la Strehaia s-a întors în casa mamei sale și a avut parte de mustrări cât se poate de dure din cauza relației cu bruneta.

”Ai pus-o pe Dana cu fundul pe mașină, e frumos așa ceva? Ea, femeie bătrână, să stea cu fundul pe mașină?”, a strigat Patroana la Leo de la Strehaia, încă de când l-a văzut. Și, chiar dacă era supărată foc, a încercat să treacă peste faptul că Leo de la Strehaia nu o ascultă și vrea să îi aducă nora pe care nu o suportă în casă. Doar că nu a reușit...

Astfel, după ce l-a distrus din câteva vorbe, Patroana l-a pus la masă pe Leo de la Strehaia! Festin, nu altceva! Varză, carne de pui și, normal, ca ”garnitură” niște afumătură, de porc. Lucruri interzise de altfel pentru Leo de la Strehaia având în vedere istoricul său medical. ”Asta e carne bună”, i-a spus Patroana după câteva minute, punându-i în farfurie și o bucată uriașă de carne de porc de la garniță, grasă cât să explodeze colesterolul.

”Păi nu era bine că mă ținea Dana la regim?”, a protestat, firav, Leo de la Strehaia! Iar replica Patroanei face toți banii: ”Ce regim? Cu frunze, cu ciorbă d-aia mizerabilă! Mănânci o farfurie de carne bună și gata! Nu mănânci întodeauna carne, nu...”, mai spus Patroana, în timp ce îi punea și o ditamai pulpa de pui, făcută la rotisor. Protestele lui Leo de la Strehaia au aprins-o însă pe mama acestuia. Așa că, discuția despre Dana Criminala a revenit, invariabil, Patroana având un cui cât un piron împotriva ei. ”Ce îi mai trebuie? Asta e femeie bătrână, stă la plajă... Dă cu alifie pe ea să o vadă chinezu`... Ce să te mai uiți tu la ea, tu ești bolnav...”, i-a reproșat, din nou, Patroana care l-a acuzat că... muncește! ”Ai ajuns să muncești, tu nu poți să stai în picioare. Ce îți trebuie ție, stai lângă nepoței că suntem amărâți...”, a mai vituperat Patroana.

Leo de la Strehaia s-a împăcat cu Dana Criminala

După ce a fost anunțat un divorț, între Leo de la Strehaia și Dana Criminala lucrurile s-au ”reglat”, iar cei doi au decis să mai dea o șansă mariajului pe care îl au de ani buni. Așa că, după negocieri dure în care Leo de la Strehaia a fost nevoit să i facă toate poftele celebrei Dana Criminala, cei doi au redevenit un cuplu, în ciuda faptului că ”Prințul Țiganilor” anunța, nu cu mult timp în urmă că vrea să se împace cu Anca, prima lui soție. Dar, ca de obicei, Dana Criminala a reușit să ”îl amețească” pe Leo de la Strehaia și să îl convingă că este cea mai potrivită femeie pentru el. Chiar dacă, pentru asta, Leo de la Strehaia s-a apucat să facă cheltuieli serioase...

Leo de la Strehaia, istoric medical de speriat

”Am poftit eu prea mult la tot felul de mâncăruri, iar eu nu prea am voie. Și, oricum, nu mi-am mai făcut de prea mult timp analize… Dar, dimineața mi-e cel mai greu, parcă nu îmi vine nici să mă mai trezesc. Trebuie să mă apuc, din nou, de regim, nu am ce să fac”, ne-a spus Leo de la Strehaia, în urmă cu ceva vreme, pe când se simțea foarte rău. Iar motivul este istoricul său medical, unul stufos până peste poate. Mai exact, acum cinci ani, Leo de la Strehaia a suferit, în plină stradă, un infarct, el fiind dus de urgență la spital de un amic. Acolo, ”Prințului Țiganilor” i s-a făcut prima intervenție chirurgicală, iar după două săptămâni, la Timișoara, a suportat-o pe a doua. În plus, problemele cu diabetul îi accentuează și mai mult cele cardiace, regimul pe care trebuie să îl urmeze fiind de natură să îl țină în viață pe Leo de la Strehaia.