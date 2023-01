Leo Messi a ridicat o replică a trofeului Cupei Mondiale 2022 în cea mai apreciată fotografie din istorie. Cum s-a ajuns aici

In articol:

Leo Messi, căpitanul Argentinei, a ridicat o replică a trofeului Cupei Mondiale 2022 în fotografia care a devenit cea mai apreciată din istorie. Imaginea a strâns aproape 75 de milioane de aprecieri.

Leo Messi a sărbătorit câștigarea Cupei Mondiale 2022 cu o replică a trofeului

Iată cum s-a ajuns aici!

Leo Messi (35 de ani) a sărbătorit câștigarea Cupei Mondiale 2022 cu o replică a trofeului, fără să știe acest aspect. Astfel, o mare încurcătură l-a făcut pe căpitanul Argentinei să ridice trofeul fals la sărbătorirea de pe gazonul stadionului Lusail, după finala purtată cu Franța.

Întreaga epopee a fost relatată de publicația argentiniană Clarin, care notează că în spatele haosului se află un cuplu de suporteri ai Argentinei, Paula Zuzulich și Manuel Zaro. Cei doi au făcut replica trofeului Cupei Mondiale 2022 unu la unu cu orginalul, aceeași greutate, aspect similar (replica a fost confecționată din rășină și cuarț, iar apoi pictată și poleită ca și cum ar fi fost de aur).

Citește și: Cu ce actor celebru a petrecut Ivana Knoll de Revelion. Fosta Miss Croația a făcut furori la Cupa Mondială 2022

Se pare că replica a fost creată și adusă în Qatar de către cuplul argentinian pentru a primi autografe pe ea de la marii fotbaliști. Însă, după ce trofeul fals a ajuns în mâinile unei rude a lui Leandro Paredes, cupa a fost dusă pe gazon, acolo unde fotbaliștii au pasat-o de la unul la celălalt, fără să știe că au de-a face cu

un fals:, a povestit Paula, cea care confecționase cupa.

Citeste si: “Cotoroanțele astea o ceartă într-o manieră mizerabilă.” Mădălin Ionescu, mesaj agresiv pentru internauți după ce i s-a făcut observație soției sale în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Printre primii fotbaliști care au identificat replica trofeului se numără Angel di Maria, autorul primului gol din finala Campionatului Mondial de Fotbal Qatar 2022.

View this post on Instagram A post shared by Fernando de la Orden (@ferdelaorden)

Citește și: Legendarul Pelé, înmormântat în cel mai înalt cimitir vertical din lume: 14 etaje, o cascadă și un muzeu de mașini clasice

Fotografia cu Messi ridicând trofeul a devenit cea mai apreciată imagine din istorie

Fotografia cu Messi ridicând trofeul a intrat în istorie, ca cea mai apreciată de pe Instagram, cu peste 74 de milioane de aprecieri. Autorul imaginii este Shaun Botterill, în vârstă de 55 de ani. Culmea, fotoreporterul englez a declarat, conform A Bola, că nu știa că poza făcută de el a devenit cea mai populară din lume, iar asta pentru că nu folosește Instagram:

„Aproape că nu mai puteam să mă mișc, dar n-am blocat în locul potrivit. Cred că toți fotografii sunt sinceri- mereu trebuie să ai și puțin noroc, iar eu am avut duminică. Messi era acolo și nu se mișca prea mult, în timp ce noi ne îmbulzeam. Ținea trofeul ba cu o mână, ba cu două.

Te poți pregăti pentru momentul ridicării trofeului, dar nu și pentru turul stadionului, pentru că nu știi cât de haotic va fi. Am fost aproape de el, la aproximativ doi metri.

E amuzant că nu folosesc Instagram, nici nu știu cum să tai o poză. Am aflat abia când mi-a dat mesaj un coleg și m-a întrebat dacă am văzut câte aprecieri are fotografia mea.”, a povestit Botterill, citează digisport.ro.

Sursa: digisport.ro