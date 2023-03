Leo Messi confirmă că nu se înțelege cu Kylian Mbappe! Pe ce loc l-a pus pe francez la Gala FIFA The Best 2022! Nimeni nu se aștepta la așa ceva

In articol:

Surpriză uriașă la Gala FIFA The Best 2022! Cum era de așteptat, marele câștigător a fost desemnat Leo Messi (35 de ani), campion mondial cu Argentina, urmat de colegul său de la PSG, Kylian Mbappe (24 de ani), vicecampion al lumii cu Naționala Franței, și de starul lui Real Madrid, Karim Benzema (35 de ani), câștigător în 2022 al UEFA Champions League. Însă nu aici a fost problema...

Voturile lui Lionel Messi la gala FIFA The Best 2022 au fost ciudate! Pe cine a pus pe primul loc

Voturile au fost date de căpitanii și selecționerii naționalelor din întreaga lume, iar ele, la un moment dat, după finalul galei, au fost făcute publice. Motiv pentru a se aprinde scânteia la Paris.

Conform presei britanice, Messi a participat la întregul proces de votare din postura de căpitan al Argentinei. Însă,

Prietenia lui Leo Messi cu Neymar a dus la răceala dintre decarul argentinian și Kylian Mbappe

spre marea uimire a tuturor, el l-a pus pe primul loc pe Neymar (31 de ani), pe locul secund pe Karim Benzema, iar abia pe locul trei pe Kylian Mbappe!!! Decizia a șocat, în condițiile în care vedeta lui PSG a ales să îl așeze pe brazilian în frunte, în condițiile în care acesta nu a câștigat vreun trofeu internațional major anul trecut, din contra, Brazilia a părăsit Cupa Mondială încă din sferturi, iar Benzema și Mbappe au avut perfomanțe mai notabile și la nivel de club.

Inițial, s-a vorbit despre prietenia dintre Leo Messi și Neymar, și de aceea, decarul argentinian ar fi decis să îl pună pe primul loc. Apoi, presa din Franța și-a adus aminte de răceala dintre decarul argentinian și atacantul lui PSG, totul pornind de la legătura lui Leo cu brazilianul.

Conform jurnaliștilor francezi, Mbappe ar vrea ca Neymar să plece de la PSG. Starul francez este nemulțumit de atitudinea brazilianului de foarte multă vreme și este principal lui contestatar. Lionel Messi, pe de altă parte, îl susține pe Neymar, care este unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi are.

Anul trecut, publicația braziliană TNT Sports a investigat cearta dintre Neymar și Mbappe și a aflat că "ruptura" s-a produs încă din primăvară, când cel din urmă negocia cu șefii lui PSG prelungirea contractului. Atunci, șefii de la PSG i-ar fi spus lui Mbappe că va fi pionul principal al echipei și l-au informat că ia în calcul chiar și vânzarea lui Neymar. Campionul mondial n-a avut nimic de obiectat, lucru ce l-a deranjat enorm pe brazilian în momentul în care a aflat. De aici, s-a aprins un conflict între ei doi în vestiar, iar colegii au fost nevoiți să îi despartă. Dintre toți, Messi a fost cel care i-a luat apărarea cel mai mult brazilianului, iar în timp, a fost și mai apropiat de el, ceea ce a dus la disensiuni cu vedeta franceză. Iar clasamentul făcut de el, acum, la Gala FIFA The Best 2022, a confirmat că nu prea îl are deloc la suflet pe Kylian.

Leo Messi a câștigat trofeul destinat celui mai bun jucător al anului. Cum au votat căpitanul și antrenorul României

La Gala FIFA The Best 2022, Leo Messi a fost marele câștigător al trofeului de cel mai bun jucător al anului după numărarea voturilor, urmat de Kylian Mbappe (24 de ani), Lionel Messi și Karim Benzema (ambii 35 de ani), iar argentinianul a triumfat.

Printre cei care au votat s-au aflat și căpitanul echipei naționale a României, Vlad Chiricheș, dar și selecționerul, Edi Iordănescu. Jucătorul de la Cremonese a avut un top 3 în care l-a pus pe primul loc pentru premiul de cel mai bun fotbalist al lumii pe atacantul Kylian Mbappe, urmat de Leo Messi și alegerea surpriză, Vinicius Junior. În cee ace-l privește pe selecționerul naționalei, acesta a fost mai convențional și l-a ales pe Leo Messi pentru prima poziție, urmat în topul lui Edi Iordănescu de Kylian Mbappe și Luka Modric.