Leo Strizu, fostul antrenor în acte de la FCSB, vorbește despre confruntarea Farul - FCSB. Ce echipă este favorită să câștige duelul: „Dacă ar fi să analizez, lor le-aș da un plus”

In articol:

Leo Strizu, fostul antrenor în acte de la FCSB, și-a exprimat punctul de vedere în ceea ce privește duelul Farul- FCSB de duminică, 21 mai, care se poate încheia cu luarea titlului de către Farul Constanța, în cazul în care elevii

Leo Strizu, despre confruntarea Farul- FCSB: „Dacă ar fi să analizez, lor le-aș da un plus”

lui Hagi vor câștiga partida.

Leo Strizu, fostul antrenor în acte de la FCSB, a vorbit despre confruntarea Farul- FCSB, care se va juca duminică, 17 mai, la Ovidiu, cu titlul pe masă. În opinia acestuia, roș-albaștrii vor fi în avantaj, din pricina absenței lui Denis Alibec și cea a lui Ionuț Larie. De asemenea, Strizu apreciază apărarea FCSB-ului, cuplul de fundași Joyskim Dawa și Joonas Tamm, care au început să se sudeze de la etapă la etapă.

În plus, Leo Strizu l-a evidențiat pe Florinel Coman, atacantul despre care declară că este un jucător bun, complet, căruia îi plac și rezolvă duelurile unu la unu: „Dacă ar fi să analizez, aș da un plus FCSB-ului, mai ales în atac, pentru că lipsa lui Alibec contează foarte mult. Am jucat atacant, îl înțeleg, un jucător care e mai mult decât matur, dar căruia îi lipsește ceva. Jucătorii tineri s-au adunat în jurul lui și el are un merit și când joacă prost. Gestul lui îl înțeleg.

Aș analiza și departamentul de apărare. La FCSB, de la etapă la etapă, s-a sudat acel cuplu de fundași, Tamm și Dawa. Acolo au variante, spre deosebire de Hagi. Fără

Larie, le va fi greu celor de la Farul.

Cel mai echilibrat e la mijlocul terenului. Contează foarte mult cine înțelege acest meci. Și FCSB, și Farul au jucători care pot rezolva meciul individual. Chiar dacă Farul are anumite trasee bine făcute, Steaua (n.red. FCSB) compensează prin individualitate.

Citeste si: „Voi vă distrați și copiii suferă”. Deea Maxer și Dinu Maxer, puși la zid de către internauți din cauza divorțului- kanald.ro

Citeste si: A fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Decizia este definitivă- stirileprotv.ro

Coman a fost întotdeauna un jucător bun. Este un jucător complet, căruia îi plac și rezolvă duelurile unu la unu.”, a spus Leo Strizu, citează digisport.ro.

Leo Strizu, fostul antrenor în acte de la FCSB, vorbește despre confruntarea Farul - FCSB [Sursa foto: Captură Video]

Citește și: PSG i-a găsit înlocuitor lui Leo Messi! Cine este fotbalistul și cât ar urma să coste transferul acestuia din Premier Ligue

Clasament play-off SuperLiga după 8 etape jucate

1. Farul Constanța- 47 de puncte

2. FCSB- 46 de puncte

3. CFR Cluj- 39 de puncte

4. Universitatea Craiova- 37 de puncte

5. Rapid- 35 de puncte

6. Sepsi OSK- 26 de puncte

Citeste si: “Nu numai că m-au trădat, dar au distrus munca mea de o viață!” Gheorghe Turda a fost trădat chiar de prietenii săi- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare miercuri, 17 mai 2023. Ce apare în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: După încoronarea tatălui său, prințul William a început să se gândească deja la propria ceremonie. Persoanele apropiate din cercul său scot la iveală detalii inedite: "Încoronarea lui va arăta și se va simți destul de diferit"- radioimpuls.ro

Program play-off etapa 9

Sepsi OSK- CFR Cluj

Farul- FCSB

Rapid- Universitatea Craiova

Citește și: Un celebru fotbalist argentinian intervine în scandalul în care a fost implicat Leo Messi: „PSG ar trebui să îi ceară scuze! Din prima clipă în care a sosit la club nu prea s-au ocupat de el!”

Program play-off etapa 10

CFR Cluj- Farul

FCSB- Rapid

Universitatea Craiova- Sepsi OSK

Sursa: digisport.ro