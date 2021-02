In articol:

Leonard, un tânăr de 19 ani, și multe încercări în viață până la această vârstă destul de fragedă. Deși este la început de drum și abia de acum înainte trebuie să se gândească la greutățile vieții, Leonard pare că a dus o luptă grea până în prezent. Tânărul are o poveste foarte tristă, însă speră din tot sufletul să-și revadă mama biologic.

Citeste si: O adolescentă de 17 ani, trimisă de urgență acasă de profesoară ca să se schimbe! Cum se îmbrăcase tânăra la liceu

Leonard a povestit pe Facebook despre faptul că tot ce-și dorește în momentul de față este să-și revadă mama biologic. Tânărul a trimis un mesaj paginii de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, unde și-a spus povestea sfâșietoare. Prin intermediul acestei pagini din mediul online, foarte mulți români adoptați în străinătate au reușit să-și găsească familiile cu ajutorul oamenilor cu suflet bun.

Leonard, tânărul de 19 ani, care are o singură dorință în viață: să-și revadă mama biologică[Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Pare că și Leonard a gândit la fel. Mesajul postat pe Facebook este foarte emoționant, iar oamenii s-au mobilizat imediat pentru a afla cât mai multe detalii despre mama biologic a tânărului.

Leonard vrea doar să-și revadă mama biologică

Tânărul de 19 ani vrea să-și regăsească mama biologică pe care a văzut-o doar pe vremea când avea 7 ani. Acum, adolescentul este mai hotărât ca niciodată s-o cunoască pe cea care i-a dat viață.

Citeste si: O tânără și-a prevestit moartea pe Facebook! Mesajul cutremurător a fost postat cu doar câteva ore înainte să moară: "Voi muri în curând..."

Tocmai din acest motiv, Leonard a trimis un mesaj paginii de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, acolo unde a precizat toate detaliile pe care le are despre mama lui, în speranța că cineva o cunoaște și-l poate ajuta.

„ Numele meu este UDREA LEONARD MARIAN, am fost născut în 15.09.2002 în orașul TÂRGOVIȘTE, județul DÂMBOVIȚA. La vârsta de 7 ani, am fost căutat de mama mea biologică, am păstrat legatura maxim o lună de zile. După nu am mai aflat nimic de ea. Numele mamei mele este UDREA VICTORIȚA MIHAELA, acum 11-12 ani locuia în orașul PUCIOASA, județul DÂMBOVIȚA, după care s-a mutat în orașul TÂRGOVIȘTE, iar după nu am mai știut nimic de ea. Eu mai am 2 frati mai mici, după câte știu ei sunt cu ea, numele lor fiind MARIO si ALEX. Am găsit această pagină, care se pare că face minuni, și aș dori enorm de mult să-mi reîntâlnesc mama biologică și frații. Dacă cineva o cunoaște sau a cunoscut-o, astept mesajele dumneavoastră in privat. Va rog mult să îmi DISTRIBUIȚI anunțul cât mai mult în speranța ca îmi voi putea cunoaște mama. Mulțumesc frumos!”.